دریافت 6 MB کد مطلب 6938361 https://mehrnews.com/x3cYNd ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵ کد مطلب 6938361 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵ حضور هنرمندان در مراسم چهلم زنده یاد اکبر عبدی جمعی از هنرمندان با حضور در مراسم چهلم زندهیاد اکبر عبدی، یاد و خاطره این هنرمند فقید را گرامی داشتند. کپی شد مطالب مرتبط پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زندهنام اکبرعبدی رونمایی از تندیس اکبر عبدی؛ هنرمندی که به خاطرهای ملی تبدیل شد پیام تسلیت امیر رجبی به مناسبت درگذشت اکبر عبدی فیلمبرداری «تارات» به پایان رسید/ حضور اکبرعبدی در فیلمی پلیسی برچسبها بازیگر سینما اکبر عبدی هنرمندان
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