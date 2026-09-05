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کد مطلب 6938361
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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

حضور هنرمندان در مراسم چهلم زنده یاد اکبر عبدی

حضور هنرمندان در مراسم چهلم زنده یاد اکبر عبدی

جمعی از هنرمندان با حضور در مراسم چهلم زنده‌یاد اکبر عبدی، یاد و خاطره این هنرمند فقید را گرامی داشتند.

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