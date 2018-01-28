هافبک پرسپولیس نظر برانکو را تغییر داد/ حضور ثابت مقابل سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوراللهی پس از پایان خدمت سربازی اش از هفته بیستم رقابت های لیگ برتر مجوز بازی با پیراهن پرسپولیس را دریافت کرد. حضور هافبک سرخپوشان در دوبازی گذشته پرسپولیس در نیمه دوم بازی به عنوان بازیکن ذخیره رقم خورد تا مجموع دقایق بازی اش به نود دقیقه هم نرسد.

با این حال نوراللهی توانست تاثیر خودش را در تساوی یک - یک پرسپولیس در هفته بیستم مقابل گسترش فولاد تبریز بگذارد و در پیروزی سه بر یک سرخپوشان مقابل پیکان تهران هم نقش خود را در سومین گلی که به ثمر رسید نشان دهد.

برانکو ایوانکوویچ که برای حضور نوراللهی در ترکیب اصلی تیمش منتظر بود تا هافبک پرسپولیس به شرایط ایده آل بازگردد بعید نیست از وی به عنوان زوج محسن ربیع خواه در کمربند میانی بازی پرسپولیس و سپاهان اصفهان بهره ببرد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۵:۵۰ روز جمعه در هفته بیست و دوم رقابت های لیگ‌برتر در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف سپاهان اصفهان می‌رود.