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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۴

در صورت تداوم کاهش بارندگی ها و منابع آبی؛

شهرستان اهر تنها تا دو ماه آینده آب دارد

شهرستان اهر تنها تا دو ماه آینده آب دارد

اهر - مدیر تأسیسات آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی گفت: اگر آب مورد نیاز به سد ستارخان وارد نشود، می‌توان گفت شهرستان اهر تنها تا دو ماه آینده آب دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمدی دوشنبه در جلسه  شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر با اشاره به اینکه در طول سال جاری میزان آب ورودی به سد ستارخان هشت میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب است، اظهار کرد: این میزان آب ورودی به سد ستارخان در مقایسه با آمار ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد این میزان ورودی آب به سد بی‌سابقه بوده است و اگر با متوسط آمار ده سال گذشته مقایسه کنیم ۳۰ درصد کاهش‌یافته است.

، گفت: میزان آب ذخیره در مخزن سد ستارخان شهرستان اهر نسبت به مبانی طرح شاهد کاهش ۵۷ درصدی هستیم در واقع میزان آب موجود در مخزن سد ستارخان در شرایط فعلی مهم‌تر از آبی است که وارد سد می‌شود.

وی، بابیان اینکه آب موجود در مخزن سد ستارخان در مقایسه با سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب کاهش‌یافته است افزود: اکنون سد ستارخان ۲۳ میلیون مترمکعب آب دارد ولی عملاً از این میزان تنها ۳ میلیون مترمکعب آن قابل‌استفاده است.

محمدی با ابراز نگرانی از اینکه شهرستان اهر تا دو ماه آینده آب شرب، کشاورزی و محیط ‌زیست دارد گفت: اگر اینطور فکر کنیم که هیچ آبی به سد ستارخان وارد نمی‌شود با این حساب می‌توان گفت شهرستان اهر تنها تا دو ماه آینده آب دارد و امسال وضعیت منابع آبی نسبت به سال‌های گذشته حادتر است.

 

کد مطلب 4213374

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