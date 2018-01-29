برگزاری اجلاس احزاب آسیایی در تهران به میزبانی حزب موتلفه اسلامی

احمد شریف عضو هیئت رئیسه خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر که اجلاس احزاب آسیایی در تهران و به میزبانی حزب موتلفه اسلامی برگزار می شود، اظهار کرد: این موضوع مهم ترین موضوع بررسی شده در جلسه امروز خانه احزاب بود.

وی گفت: قرار است در این اجلاس از طرف خانه احزاب، رییس خانه احزاب و سه نفر هم از دبیران کل احزاب سخنرانی داشته باشند. تصمیم گرفته شد از هر فراکسیون خانه احزاب یک نفر به نمایندگی سخنرانی کند.

شریف ادامه داد: در این اجلاس، از فراکسیون اصولگرایان میرباقری، از فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان میرمحمدی و از فراکسیون اصلاح طلبان حسین کاشفی سخنرانی خواهند داشت.

عضو هیئت رئیسه خانه احزاب درباره دیگر مصوبه جلسه شورای مرکزی خانه احزاب گفت: آقای کمالی که به عنوان نماینده احزاب کل کشور در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حضور دارد، گزارشی از جلسات برگزارشده این کمیسیون ارائه داد.

وی درباره بررسی قانون احزاب هم گفت: همان طور که در مجلس، قانون احزاب در حال بررسی اصلاحیه است، قرار شد کمیته ای برای بررسی قانون احزاب و ارائه پیشنهادات تشکیل شود.

شریف درباره مشکل مالی خانه احزاب هم گفت: کماکان خانه احزاب با مشکل مالی دست به گریبان است. در بودجه سال ۹۶ برای خانه احزاب، بودجه ای در نظر گرفته شد که تا امروز یک ریال از آن تخصیص داده نشده است.

عضو هیئت رئیسه خانه احزاب تصریح کرد: تاکید حاضران در شورای مرکزی خانه احزاب این بود که پیگیری دوباره ای در این باره صورت بگیرد که بتوانیم تا پایان سال جاری، این بودجه را از دولت دریافت کنیم.