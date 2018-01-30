محمد فیلی بازیگر سریال های تلویزیونی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های این روزهایش بیان کرد: در حال حاضر در یک مینی سریال با نام «سه شنبه شب» به کارگردانی صادق پروین آشتیانی بازی می کنم که هفته گذشته کلید خورد.

وی ادامه داد: حدود یک ماه در این پروژه مشغول به کار خواهم بود و داستان آن با محوریت چهارشنبه سوری یک مینی سریال ۶ قسمتی است و ممکن است یک قسمت دیگر هم به آن اضافه شود.

فیلی با اشاره به سریال هایی که این روزها در تلویزیون در حال تولید است، بیان کرد: وقت هایی مجبور هستید کارهایی را انجام دهید که ممکن است باب طبع تان هم نباشد اما شما باید بتوانید مشکلات زندگی را برطرف کنید.

وی اضافه کرد: متاسفانه اکنون هرکسی وارد تولید آثار نمایشی شود گروه خود را دارد و ما به جای اینکه انتخاب کنیم، انتخاب می شویم و این در حالیست که بازیگری حرفه ماست و شغل دیگری هم نداریم اما ممکن است چندین سال بیکار باشیم خود من اکنون سر کار هستم اما بسیاری از دوستان من هستند که در منزل هایشان بیکارند.

بازیگر سریال «مختارنامه» درباره اینکه بیشترین نقش های ماندگارش در سریال های تاریخی بوده است تا کارهای اجتماعی و خانوادگی اظهار کرد: تمایل خودم هم برای حضور در این نقش ها بیشتر بوده است الان هم چند سال است چشم انتظار ساخت سریال «سلمان فارسی» هستم. از سال ۸۸ و در دورانی که آخرین روزهای ساخت «مختارنامه» را سپری می کردیم داوود میرباقری کارگردان این سریال به من گفت که خود را برای یک کار ۱۰ ساله در «سلمان فارسی» آماده کنم اما هنوز شرایط تولید این سریال فراهم نشده است و من هنوز چشم انتظار هستم.

وی با اشاره به همکاری با این کارگردان عنوان کرد: سریال هایی که میرباقری کارگردان آنهاست الف ویژه است و نه فقط من که بسیاری از بازیگران تمایل دارند در چنین سریال هایی به ایفای نقش بپردازند چراکه زحمتی که می کشیم دیده شده و نقش ماندگار می شود.

فیلی با بیان اینکه هرکسی نمی تواند از پس ساخت آثار تاریخی بربیاید، گفت: ای کاش کارهای تاریخی بیشتری ساخته شود، البته کارگردان باید بتواند از پس ساخت الف ویژه بربیاید چراکه هرکسی نمی تواند در این حوزه ورود کند، آنچنان که ما بسیاری را دیده ایم که هزینه کرده اند و موفق نشده اند.

بازیگر سریال «روزی روزگاری» درباره تولید سریال های متنوع نیز بیان کرد: باید سریال های متنوع و مختلفی برای مردم تولید کرد، مردم تمایل دارند شبکه های برون مرزی را ببینند چون هرچه از تلویزیون خودمان پخش می شود تکراری است.

وی در پایان گفت: البته شرایط ساخت سریال هم باید خوب باشد خود من به تازگی در ۲ سریال حضور داشتم که هنوز دستمزد آنها را نگرفته ام. بازیگری حرفه ماست و اگر دستمزدمان هم پرداخت نشود دیگر چه فایده ای دارد.