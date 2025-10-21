فریبا کوثری از مذاکره برای بازی در «سلمان فارسی» گفت

فریبا کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نبودش در سریال‌های تاریخی بعد از «مختارنامه» که با آن دیده شد، بیان کرد: اگر حضور نداشتم به این دلیل است که کارهای تاریخی خوبی ساخته نشد. ما سریال «مختارنامه» را در سال ۱۳۸۳ آغاز کردیم و در سال ۱۳۹۰ به پخش رسید و بعد از آن به نظرم دیگر سریال تاریخی خوبی نداشتیم.

این بازیگر درباره حضور در سریال «سلمان فارسی» ساخته داوود میرباقری تصریح کرد: درباره سریال «سلمان» هم باید بگویم اگر قسمت باشد، حتماً حضور خواهم داشت، من معتقد هستم اگر نقشی برای من نوشته شده باشد، تردید نکنید آن را بازی خواهم کرد اما اگر چنین نباشد، برای دیگران که در آن کار حضور دارند، آرزوی موفقیت دارم.

کوثری در پاسخ به اینکه آیا برای حضور در این پروژه جزئیاتی مشخص شده است، یا خیر؟ عنوان کرد: گفتگوهایی انجام شده، اما در صورت قطعی شدن همکاری، این اتفاق احتمالاً برای سال آینده خواهد بود.

وی در پایان درباره بازی در فیلم کوتاه نیز عنوان کرد: متأسفانه در جشنواره‌های فیلم کوتاه حضور فعالی نداشته‌ام، و صادقانه می‌گویم فرصت شرکت در آن‌ها را پیدا نکردم. با این حال، در جشنواره‌های دیگر شرکت کرده‌ام. در این سال‌ها پیشنهادهای زیادی به من شده، اما برایم مهم است که قصه بتواند مرا جذب کند. به عنوان بازیگر، لازم است بدانم نقش چه فراز و فرودی دارد و حضور من چه کمکی به اثر می‌کند؛ به‌ویژه در فیلم کوتاه که زمان محدودی برای بیان قصه و انتقال حس وجود دارد.