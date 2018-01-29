برخی روستاهای چهاردانگه با قطعی برق مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری بابیان اینکه این بخش دارای ۹۶روستا است و تمامی راه های روستایی در ساعات اولیه بارش مسدود بودند، گفت:۸۰درصد راه های روستایی بازگشایی شدند.

وی ادامه داد:به دلیل حجم زیاد کار در روستاهایی که هنوز راهگشایی نشده است و قطعی برق هم در برخی مشترکین روستایی داریم.

جعفری با اشاره براینکه بارش برف در حال حاضر متوقف شده است، گفت:فردا سه شنبه مدارس بخش چهاردانگه تعطیل است.

نماینده دولت در بخش چهاردانگه شهرستان ساری به شهروندانی که قصد تردد از محور کیاسر به سمنان را دارند و یا اینکه با هدف برف بازی در منطقه حضور پیدا می کنند، توصیه کرد که نکات ایمنی را رعایت کنند و تجهیزات لازم را به همراه داشته باشند.