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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۴۴

بخشدار چهاردانگه ساری:

برخی روستاهای چهاردانگه با قطعی برق مواجه هستند

برخی روستاهای چهاردانگه با قطعی برق مواجه هستند

ساری - بخشدار چهاردانگه از بازگشایی ۸۰ درصد راههای روستایی این بخش خبر داد و گفت: هنوز با قطعی برق در برخی روستاها مواجه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری بابیان اینکه این بخش دارای ۹۶روستا است و تمامی راه های روستایی در ساعات اولیه بارش مسدود بودند، گفت:۸۰درصد راه های روستایی بازگشایی شدند.

وی ادامه داد:به دلیل حجم زیاد کار در روستاهایی که هنوز راهگشایی نشده است و قطعی برق هم در برخی مشترکین روستایی داریم.

جعفری با اشاره براینکه بارش برف در حال حاضر متوقف شده است، گفت:فردا سه شنبه مدارس بخش چهاردانگه تعطیل است.

نماینده دولت در بخش چهاردانگه شهرستان ساری به شهروندانی که قصد تردد از محور کیاسر به سمنان را دارند و یا اینکه با هدف برف بازی در منطقه حضور پیدا می کنند، توصیه کرد که نکات ایمنی را رعایت کنند و تجهیزات لازم را به همراه داشته باشند.

کد مطلب 4213847

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