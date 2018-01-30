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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۷:۳۹

به علت برودت هوا؛

برخی مدارس خراسان شمالی با تاخیر آغاز به کار می کنند

برخی مدارس خراسان شمالی با تاخیر آغاز به کار می کنند

بجنورد- برخی از مدارس شهرستان راز و جرگلان و مانه و سملقان به علت برودت هوا و یخبندان امروز سه شنبه با تاخیر آغاز به کار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش خراسان شمالی طی اطلاعیه ای اعلام کرد به علت برودت هوا و یخبندان امروز سه شنبه دهم بهمن ماه تمامی مدارس شهرستان راز و جرگلان  ساعت ۹ آغاز به کار می کنند.

براساس این اطلاعیه همچنین در شهرستان مانه و سملقان تمامی مدارس پیش دبستانی، استثنائی و ابتدائی در نوبت صبح و متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.

گفتنی است امروز مدارس پیش دبستانی، استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول در نوبت صبح شهر و روستا در شهرستان بجنورد تعطیل است.

لازم به ذکر است فعالیت مدارس در سایر شهرستان ها و مناطق استان مطابق روزهای گذشته برگزار می شود.

کد مطلب 4213952

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