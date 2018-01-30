برخی مدارس خراسان شمالی با تاخیر آغاز به کار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش خراسان شمالی طی اطلاعیه ای اعلام کرد به علت برودت هوا و یخبندان امروز سه شنبه دهم بهمن ماه تمامی مدارس شهرستان راز و جرگلان ساعت ۹ آغاز به کار می کنند.

براساس این اطلاعیه همچنین در شهرستان مانه و سملقان تمامی مدارس پیش دبستانی، استثنائی و ابتدائی در نوبت صبح و متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.

گفتنی است امروز مدارس پیش دبستانی، استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول در نوبت صبح شهر و روستا در شهرستان بجنورد تعطیل است.

لازم به ذکر است فعالیت مدارس در سایر شهرستان ها و مناطق استان مطابق روزهای گذشته برگزار می شود.