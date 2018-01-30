به گزارش خبرگزاری مهر، حسن غفوریفرد از برگزاری بیست و نهمین نشست کمیته دائمی کنفرانس بینالمللی احزاب آسیایی (ICAPP) و دومین کنفرانس ویژه راه ابریشم در تهران خبر داد و گفت: این کنفرانس به میزبانی حزب موتلفه اسلامی طی روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه با مشارکت یکصد نفر از رهبران، دبیران کل و مقامات ارشد ۴۰ حزب و سازمان سیاسی از ۲۵ کشور آسیایی و نیز مسئولان سازمانهای منطقهای و بینالمللی در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: مراسم افتتاحیه این نشست، روز جمعه 13 بهمن با سخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان آغاز خواهد شد.
عضو کمیته دائمیICAPP تاکید کرد: شرکت کنندگان در این رویداد بینالمللی در نشستهای مختلف در سه موضوع اصلی «نقش احزاب در کاهش تنشها و مواجهه با افراطگرایی، احزاب و توسعه پایدار شهری و نقش احزاب در توسعه سیاسی، تبادل فرهنگی و گسترش مبادلات تجاری در مسیر راه ابریشم» به ارائه سخنرانی میپردازند.
رئیس بنیاد توسعه اسلامی گفت: در این کنفرانس علاوه بر وزیر محترم امور خارجه، چهرههایی همچون علیاکبر ولایتی مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بینالملل، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، آیت الله اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، محمدعلی نجفی شهردار تهران، معصومه ابتکار معاون رئیسجمهور، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و حسین کمالی رئیس خانه احزاب سخنرانی خواهند کرد.
وی اظهار کرد: همچنین تعدادی از دبیران کل احزاب ایران از جریانهای مختلف سیاسی، در این کنفرانس بینالمللی به بیان دیدگاههای خود خواهند پرداخت.
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