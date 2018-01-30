۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

رئیس کمیسیون عمران به مهر خبر داد

دعوت از آخوندی برای پاسخگویی درباره ناکارآمدی وزارت راه

یک نماینده مجلس از دعوت عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به کمیسیون متبوع خود خبر داد.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران در گفتگو با خبرنگار مهر از دعوت عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: کمیسیون عمران از آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای پاسخگویی درباره مشکلات فرودگاه ها و راه های کشور پس از بارندگی های اخیر به عمل خواهد آورد.

وی در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بارندگی اخیر گفت:مساله اصلی کشور خشکسالی است. مردم بارها برای بارندگی نماز باران خواندند خداوند بالاخره به ما لطف و رحمت کرد و برف و باران الهی نازل شد اما ناکارآمدی مدیران باعث شد این رحمت الهی تبدیل به بحران شود. با 30 سانتی متر برف نباید بزرگراه های ما بسته شود فرودگاه ها تعطیل شده و مسافران ساعت ها در قطار بمانند، این مشکلات نشان می دهد در مدیریت بحران در وزارت راه مشکلات اساسی وجود دارد.

رئیس کمیسیون عمران ادامه داد: فرودگاه امام خمینی (ره) که پروازهای خارج از کشور از آن صورت می گیرد تا همین امروز نیز تعطیل است. کشورهای دنیا تعجب می کنند با 30 سانتی متر برف یک فرودگاه بین المللی تعطیل شده و همه کشور قفل شده است.

وی با اشاره به نارضایتی مجلس از عملکرد وزارت راه در بحران اخیر گفت: اعضای کمیسیون عمران بلافاصله بعد از بارندگی ها از مرکز کنترل راه های کشور بازدید کردند، امروز هم قرار است از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بازدید کنیم، علیرغم گذشت چهار روز از بارندگی ها هنوز فرودگاه امام در شرایط بحرانی است. واقعا برای وزارت راه جای تاسف است که بعد از چهار روز هنور نتوانسته اند مشکل فرودگاه بین المللی را حل کنند.

