به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست و نمایشگاه تخصصی سرآمدان فناوری و صنعت گفت: حوزه کسب و کارهای نوین ۲۳ درصد در مرحله رشد اولیه قرار دارند، ۱۵ درصد نمونه محصول اولیه داده اند، یازده و نیم درصد در حال گسترش بازار های جدید هستند و نیم درصد به مرحله بلوغ رسیدند.

وی افزود: از سوی دیگر این شرکت‌ها ۱۷ درصد در مرحله خرید و فروش، ۱۲/۵درصد در حوزه آی تی سی و ۸/۵ درصد آموزش و سرگرمی قرار دارند.

فعالیت این شرکت ها در حالی انجام می شود که از حوزه های کسب و کارهای نوین، می توان به حوزه های سلامت، گردشگری وصنایع دستی، آب، برق و انرژی نیز اشاره کرد؛ حوزه هایی که فعالیت در آنها بسیار کم است لذا جای آن دارد تا در این قبیل حوزه ها نیز پرداخته شود.

آذری جهرمی گفت: از مجموع فعالیت هایی که در حوزه کسب و کارهای نوین صورت می گیرد ۳۹/۵ درصد استانی، ۷ درصد محلی، یک دهم درصد منطقه ای و ۶ دهم درصد در سطح جهانی است؛ در واقع این آمار نشان می دهد که در حوزه صادرات کسب و کارهای نوین فعال نیستیم.

وی ادامه داد: امروز اگر در حوزه ارائه خدمات فن آوری های نوین که به ارتقاء بهره وری کمک می کند، خدمات ارایه ندهیم، فردا اطلاعات ریز کاربران در خارج از حاکمیت کشورمان مورد پردازش قرار می گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت های فراوان بسیج اظهارداشت: یکی از جایگاه های رشد نیروی نخبه ای که می تواند نوآوری ایجاد کند، بسیج است؛ حال آیا امروز ظرفیت بسیج برای اینکه بتواند اندیشه ناب یک جوان بسیجی در عرصه فناوری اطلاعات را رشد دهد، فعال شده است.

وزیر ارتباطات در پایان تاکید کرد: هر پایگاه بسیج می تواند یک" استارت آپ" باشد، زمانی می گفتند مساجد سنگر هستند اما چرا امروز در مساجد موضوع تکنولوژی را نمی بریم؛ این عرصه ای است که نیاز به هماهنگی با دولت ندارد.

چشم امید ما به قلب و مغزهای جوانان مومن و دینداری است که بخشی از آنها در بسیج هستند.