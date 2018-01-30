گزارش کامل مهر از مراسم بدرقه تیم ملی فوتسال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه تیم ملی فوتسال ایران ساعت ۱۱ امروز سه شنبه در هتل آکادمی فوتبال برگزار شد و در این مراسم علاوه بر ملی پوشان، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون، حسین شمس پیشکسوت فوتسال ایران و چند نفر از مسئولان هیات رئیسه حضور داشتند.

علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال به خاطر حضور در جلسات کمیته فوتسال آسیا شب گذشته به چین تایپه سفر کرد و در این مراسم غایب بود.

* صحبت های فوتبالی تاج در مراسم بدرقه فوتسال

اولین سخنران مراسم امروز مهدی تاج بود. وی در این مراسم گفت: حتی داشتن بهترین بازیکنان و تدارکات نمی تواند ضامن قهرمانی یک تیم باشد. با این حال ما تیم خوبی داریم و جوانگرایی در این تیم هم با شیب ملایم و منطقی آغاز شده است. ارزیابی من از تیم ملی فوتسال مثبت است و این تیم فقط برای قهرمانی به جام ملت ها می رود و انتظار دیگری از آن نیست.

تاج در ادامه به یکباره بحث روز فوتبال را مطرح کرد و در جمع ملی پوشان فوتسال بحث میزبانی تیم های ایرانی و عربستانی را مطرح کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه این فدراسیون پیگیر مسئله میزبانی است، گفت: ما اقدامات موثری را انجام داده ایم که آنها را رسانه ای نمی کنیم. تاکنون سه بار به کنفدراسیون آسیا و یک بار به فیفا نامه زده ایم.

وی افزود: به کنفدراسیون آسیا گفتیم خوتان را از این مهلکه نجات بدهید، این موضوع کاملا سیاسی است و اگر مسیر را زلال نکنید، هر روز این مشکلات پیش می آید. ما همچنین از فیفا هم خواستیم اگر صلاح دید به این موضوع ورود کند.

* تجلیل دبیرفدراسیون از ملی پوش فوتسال

سخنران بعدی مراسم محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون بود. وی با تمجید و تجلیل از حمید احمدی ملی پوش فوتسال که پیش از مسابقات جام ملت ها مصدوم شد، گفت: نام کاروان ایران در جام ملت های آسیا کاروان فجر است.

* حسین شمس: برای حمید احمدی هم پاداش در نظر بگیرید

در ادامه این مراسم کلیپی از تیم ملی فوتسال ایران در سال های گذشته پخش شد. حسین شمس سرمربی پیشین تیم ملی دقایقی برای حاضران سخنرانی کرد.

وی گفت: در سال ۲۰۱۶ تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی نتیجه عجیب و غریبی گرفت. در سال ۲۰۱۷ هم تیم ملی در بازی های داخل سالن کاری به مراتب بالاتر از جام جهانی انجام داد و نتایج عجیب و غریبی به دست آورد مانند بازی با تایلند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ادامه داد: فاصله فوتسال ایران و تایلند معمولا یک یا دو گل است، ولی بازیکنان ما بلای عجیبی سر تایلند آوردند به طوری که یکی از مسئولان تایلندی فوتسال آسیا که کنار من بود، یک پاکت سیگار کشید.

شمس با تاکید بر اینکه توقع از تیم ملی قهرمانی است اما کار به مراتب سخت تر از دوره های گذشته است، گفت: من از فدراسیون فوتبال می خواهم پاداش ویژه ای در صورت قهرمانی تیم ملی فوتسال برای بازیکنان در نظر بگیرد. من نوکر فوتسال و پُررو هستم و همین جا از آقای تاج می خواهم هر پاداشی که تمام بازیکنان گرفتند، به حمید احمدی هم تعلق بگیرد.

* واگذاری باشگاه تاسیسات به پاس قوامین از زبان شمس

وی همچنین به مشکلات باشگاه های فوتسال اشاره کرد و افزود: ما باشگاه پاس را بلافاصله جایگزین تاسیسات کردیم تا مشکلی پیش نیاید. برای انحلال تیم گیتی پسند هم صحبت هایی مطرح شده است که اجازه نمی دهیم این اتفاق رخ بدهد. بعد از قهرمانی تیم ملی در آسیا نه تنها مشکل اسپانسر نخواهیم داشت، بلکه تعداد زیادی از اسپانسرها هم به فوتسال می آیند و ملی پوشان اجازه نمی دهند این چراغ خاموش شود.

شمس که هدایت تیم گیتی پسند را در لیگ برتر برعهده داشت، در بخش پایان صحبت هایش به شوخی گفت: ۵ نفر از بازیکنان تیم ملی از تیم گیتی پسند هستند، پس باید دید مربی آنها چه کسی بوده که این تیم ۵ ملی پوش دارد!

* ناظم الشریعه: هیات رئیسه باید اول تیم ملی را ببیند

سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال در ادامه این مراسم پشت تریبون قرار گرفت و گفت: باید از فدراسیون فوتبال به خصوص محمدرضا ساکت تشکر ویژه داشته باشم. ساکت مثل یک پدر کارها را پیگیری می کند و حتی گاهی اوقات ساعت ۱۰ شب می آمد و کارهای ما را انجام می داد. ملی پوشان فوتسال کم توقع هستند و فقط توجه می خواهند.

وی با بیان اینکه تمام حریفان آسیایی ایران قدرتمند شده اند، گفت: اگر می خواهیم فوتسال نتایج بهتری بگیرد، باید سعی کنیم لیگ ما برنامه محور باشد. لیگ ما یکسری نقصان دارد و نباید زیر ۸ یا ۹ ماه برگزار شود.

ناظم الشریعه تاکید کرد: هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال اول باید تیم ملی را ببیند. اگر تیم ملی نباشد، برگزاری لیگ بی‌خود است.

* تجلیل از ملی پوشان و عکس یادگاری در پایان مراسم

در پایان مراسم هم از ملی پوشان و اعضای کادر فنی با اهدای یک بسته تجلیل به عمل آمد. اعضای تیم ملی سپس یک بنر که نقش یوزپلنگ ایرانی روی آن نقاشی شده بود را امضا کردند و در نهایت یک عکس یادگاری گرفتند. تیم ملی فوتسال ایران ساعت ۲۳:۵۵ امروز سه شنبه به امارات می رود و سپس راهی چین تایپه محل برگزاری جام ملت های آسیا خواهد شد.