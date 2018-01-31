مدیران از ظرفیت رویداد «همدان ۲۰۱۸» برای معرفی استان استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک مشاوران کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا با محوریت رویداد «همدان، پایتخت گردشگری آسیا در سال ۲۰۱۸» با تأکید بر اینکه باید رونق گردشگری و ایجاد درآمد پایدار در همدان مهمترین هدف میزبانی این رویداد آسیایی باشد، افزود: با توجه به اینکه نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم، انتظار می‌رود شرایطی فراهم شود تا در این رویداد فرهنگی علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های شهری، داشته‌های گردشگری و فرهنگی شهر همدان را به جهانیان معرفی کنیم.

وی با بیان اینکه شهرداری همدان مسئولیت کمیته تبلیغاتی رویداد همدان ۲۰۱۸ را برعهده گرفته است، اظهار داشت: به طور قطع این شهرداری در آماده‌سازی فضای شهری برنامه مدون خواهد داشت که امیدواریم برای تبلیغات گسترده، اساسی و کارشناسی شده، اعتبار و برنامه‌ریزی مناسبی را برای این مهم در نظر بگیرد.

سلماسی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تبلیغات این رویداد فرهنگی و اثرگذار بسیار ضعیف پیش می رود، بیان کرد: با در نظر گرفتن هدف مشخص و با توجه به شرایط موجود باید همفکری کنیم تا بهترین عملکرد را به عنوان خروجی کار داشته باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان گفت: انتظار می رود برای تصمیمات مجموعه مدیریت شهری با جدیت ورود پیدا کنیم، زیرا صرفاً هزینه کردن بدون برنامه‌ریزی دقیق، منطقی نیست.

ضرورت بازسازی بافت‌های قدیمی همدان برای توسعه شهر

سلماسی در ادامه گفت: با توجه به پیش رو بودن رویدادهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۸ و اهمیت گردشگری در توسعه شهر همدان، باید در حفظ و مرمت بافتهای قدیمی همدان بکوشیم و آثار تاریخی شهر را به ثبت ملی برسانیم.

وی با تأکید بر تشکیل کمیته تخصصی برای حفظ و بازسازی بافت‌های سنتی شهر همدان، ادامه داد: تمام بافت‌های قدیمی شهر باید شناسایی و در صورت امکان، احیا شوند که در این راستا میتوانیم از ظرفیت‌های مردمی هم بهره‌مند شویم، البته باید در برخورد با شهروندان، شفاف‌سازی کنیم تا آنها هم با تمام وجود پای کار بیایند.

سلماسی با بیان اینکه کار امروز را نباید به فردا موکول کرد، گفت: باید حساسیت جامعه و مسئولان را نسبت به داشته‌های فرهنگی و میراثی شهرمان برانگیزیم تا کمک‌دهنده احیای بافتهای قدیمی و تاریخی باشد و در این بین شهرداری، مدیریت کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان همچنین تدوین برنامه مناسب برای احیا، حفظ و نگهداری بناهای تاریخی و بافت های قدیمی را ضروری دانست.

سلماسی با اشاره به بافت های تاریخی و قدیمی همدان اظهار کرد: همدان بافت های واجد ارزش زیادی دارد و در امر گردشگری علاوه بر حفظ واحیای این بناها می طلبد مباحث زیست‌محیطی آن نیز در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری و شرایط اقتصادی جامعه اضافه کرد: احیای بناهای واجد ارزش و مرمت آنها باید اولویت بندی شده و بر اساس اولویت ها اقدام کرد.

سلماسی ادامه داد: دغدغه و نگرانی که هم اکنون وجود دارد، حفظ و حراست از بافت های باقیمانده است، زیرا با توجه به سرعت تحولات شهری، بیم آن میرود که بافتهای قدیمی و بناهای تاریخی موجود نیز از گزند آسیب مصون نمانند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان با انتقاد از اینکه نگاه علمی در مباحث گردشگری در مدیریت شهری دیده نمی شود، یادآور شد: همدان، ظرفیت خوبی در جذب توریست و گردشگر دارد که باید به این مهم به عنوان یک فرصت نگاه کرد، زیرا رونق صنعت گردشگری به طور قطع توسعه، آبادانی و به تبع آن رونق اقتصادی را به دنبال دارد.

ضرورت تعریف اعتبار ملی برای معرفی همدان

شهردار همدان نیز گفت: رویداد فرهنگی «همدان، پایتخت گردشگری آسیا در سال ۲۰۱۸» بهترین فرصت ممکن برای تبلیغات و معرفی شهر همدان به جهانیان است.

عباس صوفی بر ورود جدی رسانه‌ها به عنوان یک آیتم اثرگذار در معرفی شهر همدان به دنیا تأکید کرد و افزود: برای استفاده از این فرصت طلایی به اعتبار ملی نیاز داریم، زیرا قرار است همدان را در سطح بین‌المللی معرفی کنیم، اما در هر صورت شهرداری در این زمینه تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

وی از آغاز فعالیتهای ساماندهی و فضاسازی ورودی‌های همدان خبر داد و گفت: اگر بتوانیم شهر همدان را خوب تبلیغ کنیم، در بسیاری از جهات در کشور بی نظیر است که این شهرداری آمادگی دارد تا از نظرات صاحب‌نظران در مباحث مرتبط با مدیریت شهری بهره ببرد.

صوفی درادامه با بیان اینکه در زمینه احیای بافت‌های تاریخی و قدیمی نیازمند تشکیل کمیته تخصصی و کمپینگ هستیم، آمادگی کامل مدیریت شهری و ورود جدی برای این امر ضروری را اعلام کرد.