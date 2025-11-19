به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی رویداد ملی «ایران‌جان» اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و صنعتی استان در این رویداد ضروری است و رسانه ملی باید با تولید برنامه‌های رسمی و اثرگذار، همدان را به عنوان الگویی از پیوند صنعت و گردشگری معرفی کند.

وی با قدردانی از تلاش صدا و سیما در پوشش برنامه‌های فرهنگی، افزود: تولیدات این حوزه نباید سطحی یا احساسی باشند؛ بلکه باید با رویکردی حرفه‌ای و چندزبانه طراحی شوند تا در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی بازتاب پیدا کنند.

صوفی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع همدان در غرب کشور از جمله صنایع تولیدی و موقعیت ارتباطی با عراق و اقلیم کردستان، تأکید کرد: محور رویداد ایران‌جان باید ترکیبی از گردشگری، صنعت و اقتصاد باشد تا نقش استان در توسعه ملی پررنگ‌تر شود.

وی همچنین افزود: استفاده از نیروی انسانی متخصص در تولید محتوا از اولویت‌هاست و در فرصت کوتاه معرفی استان، باید ظرفیت صدا و سیما به شکل کامل به‌کار گرفته شود.