نشست خبری رئیس جمهور سه شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهور ضمن اعلام این خبر، گفت: در این نشست خبری که از ساعت 16 روز سه شنبه 17 بهمن ماه آغاز می شود، نمایندگان مهمترین رسانه های داخلی و بین المللی حضور خواهند داشت و حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی پاسخگوی سوالات آنها در خصوص مسایل روز کشور و موضوعات منطقه ای و جهانی خواهد بود.

پرویز اسماعیلی افزود: این کنفرانس خبری به صورت زنده و مستقیم از شبکه های یک، خبر، برون مرزی و رادیو سراسری؛ و همچنین برخی شبکه های تلویزیونی بین المللی و رسانه های اینترنتی و مجازی پخش خواهد شد.