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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳

با حضور خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی؛

نشست خبری رئیس جمهور سه شنبه برگزار می شود

نشست خبری رئیس جمهور سه شنبه برگزار می شود

همزمان با ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، نشست خبری رئیس جمهور با حضور خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی روز سه شنبه بعد از ظهر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهور ضمن اعلام این خبر، گفت: در این نشست خبری که از ساعت 16 روز سه شنبه 17 بهمن ماه آغاز می شود، نمایندگان مهمترین رسانه های داخلی و بین المللی حضور خواهند داشت و حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی پاسخگوی سوالات آنها در خصوص مسایل روز کشور و موضوعات منطقه ای و جهانی خواهد بود.

پرویز اسماعیلی افزود: این کنفرانس خبری به صورت زنده و مستقیم از شبکه های یک، خبر، برون مرزی و رادیو سراسری؛ و همچنین برخی شبکه های تلویزیونی بین المللی و رسانه های اینترنتی و مجازی پخش خواهد شد.

کد مطلب 4218802

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