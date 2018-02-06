ایستادگی کارگران و کارآفرینان در برابر تحریم ها ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در مراسم جشن کارگری، کارفرمایی و تعاونگران که به مناسبت دهه فجر در بندرعباس برگزار شد، عنوان کرد: باید قدردان کارگران و کارآفرینان باشیم و این دو قشر که وجودشان وابسته به یکدیگر است، نباید نادیده گرفته شوند.

وی ادامه داد: کارگران با حضور در تمامی صحنه ها و عرصه های مختلف انقلاب، دفاع مقدس و مقابله با تحریم‌ها نقش موثری داشته‌اند.

همتی افزود: دشمنان امید بسته بودند که بتوانند با اعمال تحریم های ظالمانه، کشور و ملت ما را از پا درآورند اما به واسطه نقش بی‌بدیل کارگران و کارآفرینان، نقشه دشمنان بی اثر شد.

همتی نقش کارگران و کارآفرینان در ایستادگی در برابر تحریم ها را ستودنی دانست و بیان داشت: آنها اجازه ندادند در دوران تحریم، چراغ کارخانه‌ها خاموش شود و نگذاشتند روند سرمایه‌گذاری و تولید در کشور آهسته شود و اگر این تحریم‌ها بر هر کشور دیگری اعمال می‌شد آن کشور قدرت دفاع نداشت اما ملت ما ثابت کرد در برابر هر توطئه دشمنان ایستادگی خواهد کرد.

وی گفت: با افزایش کیفیت بخش تولید و کاهش قیمت کالاهای داخلی می توان از ورود قاچاق کالا به کشور جلوگیری کرد و یکی از راه های موثر در کنار سایر راه های مقابله با قاچاق کالا، تولید کالای مرغوب داخلی با قیمت مناسب است.

همتی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید در راه تولید کالای مرغوب و صادرات آنها در کنار واحدهای تولیدی است و اراده دولت دکتر روحانی در این مسیر است.