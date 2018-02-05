آسوشیتدپرس: ارتش آمریکا عملیات خروج از عراق را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس به نقل از پیمانکاران غربی مستقر در یکی از پایگاه های ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش از آغاز خروج نیروهای آمریکایی از عراق به دنبال شکست داعش خبر دادند.

به گفته این پیمانکاران، کار انتقال نیروها، تجهیزات و ادوات جنگی آمریکا از عراق به افغانستان آغاز شده است و طی ۲ هفته گذشته دهها نظامی آمریکایی از طریق هوایی عراق را ترک کرده‌اند.

به گفته ۲ منبع عراقی نیز، آمریکایی‌ها برای کاهش نیروهایشان در عراق توافق کرده‌اند. گزارشگر آسوشیتدپرس نیز عملیات نقل و انتقال نظامیان آمریکایی را تایید می‌کند.

گفتنی است منابع اطلاعاتی از شمار دقیق کاهش نیروها حرفی به میان نیاوردند.