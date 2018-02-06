پدیده ریزگردها در کاهش ورودی های کنکور خود را نشان می دهد

فاضل خمیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کاهش ساعت های تحصیلی دانش آموزان خوزستانی به علت تعطیلی های مکرر ناشی از پدیده گرد و غبار اظهار کرد: توجه به سایر آسیب های اجتماعی پدیده ریزگردها همچون حوزه آموزش، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: بر اساس مستندات علمی و ثابت شده، کاهش ساعات آموزش در مدارس تاثیر مستقیمی بر افت تحصیلی دانش آموزان برجای می گذارد؛ به همین دلیل است که بسیاری از مدارس نمونه در سطح کشور و حتی خارج از کشور، ساعاتی جدای از زمان رسمی هر کلاس درس، برنامه هایی آموزشی را برای دانش آموزان در نظر می گیرند و به دنبال کلاس های فوق برنامه هستند تا کیفیت آموزش مدارس خود را افزایش دهد.

خمیسی گفت: پدیده ریزگردها و میزان تاثیرگذاری آن بر حوزه آموزش استان را می توان در کاهش ورودی های کنکور و آزمون های استخدامی جستجو کرد.

غیبت دانش آموزان افزایش یافته است

رئیس آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز تصریح کرد: میزان غیبت دانش آموزان در کلاس های درس در استان خوزستان در سال های اخیر روندی رو به افزایش داشته است. زیرا در کنار تعطیلی های رسمی اعلام شده از سوی ستاد بحران استانداری خوزستان، بسیاری از والدین در برخی روزهایی که آلایندگی هوا در حد تعطیلی نیست باز هم فرزندان خود را به مدرسه نمی فرستند.

وی اظهار کرد: در چنین وضعیتی که خانواده ها غیبت دانش آموزان خود را موجه می دانند، باز هم این دانش آموزان هستند که از ساعات آموزشی محروم و در آینده متضرر می شوند.

خمیسی گفت: تعطیلی مدارس در ساعات ابتدایی روز نیز مشکلات بسیاری را به دنبال دارد؛ زیرا خانواده ها با فرستادن فرزندان دانش آموز خود به مدرسه به دنبال سایر برنامه های زندگی روزمره خود می روند و یا بسیاری از والدین شاغل هستند و به همین دلیل پس از تعطیلی مدارس به دنبال فرزند خود نمی آیند. مدرسه نیز موظف است تا ساعات رسمی دانش آموز را در مدرسه نگه دارد و در چنین وضعیتی نیز باز هم این دانش آموز خوزستانی است که دچار ضرر می شود.

راندمان فعالیت معلمان خوزستانی کاهش می یابد

رئیس آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز اظهار کرد: متاسفانه از سوی دیگر نیز به مشکلات قشر زحمت کش معلمان در این زمینه بی توجهی شده است. معلم یک کلاس درس در چنین شرایطی راندامان کارش کاهش می یابد و نگرانی های بسیاری برای اتمام دروس خود در یک سال تحصیلی غیر عادی دارد.

وی تصریح کرد: در برخی از مدارس استان دستگاه های تصفیه هوا در کلاس های درس نصب شده است که حرکت قابل تقدیری است؛ البته هزینه این دستگاه ها از سوی والدین مدارس تامین شده است زیرا آموزش و پرورش استان توانایی مالی به این منظور را در اختیار ندارد.

خمیسی در انتها افزود: بسیاری از مدارس ما در اولویت های ابتدایی خود مانده اند و تامین دستگاه تصفیه هوا قطعا نه تنها اولویت دوم و سوم که الویت دهم آنها هم نیست.

