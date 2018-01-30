دانش آموزان خوزستانی کمتر از همه به مدرسه می روند

به گزارش خبرنگار مهر، مدارس در استان خوزستان به علت گرمای شدید، هر ساله در فصل بهار نسبت به مدارس سایر استان های کشور زودتر از موعد، به تعطیلی می روند و به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان، معمولا مدارس استان ۲۰ روز زودتر نسبت به مدارس سایر استان های کشور تعطیل می شوند.

البته به نظر می رسد برخلاف گفته مدیرکل که مستند به آمارهای رسمی است، آمارهای غیر رسمی حکایت از افزایش این میزان ۲۰ روزه در برخی شهرها دارد و دانش آموزان بسیار زودتر از این مدت به تعطیلی تابستانی می روند چرا که گرم شدن هوا و نبودن امکانات کافی در مدارس و کلاس به خصوص در مدارس دولتی، برخی متولیان امر را به تعطیلی زودتر از موعد مدارس ترغیب می کند.

از سوی دیگر اگر همین ۲۰ روز که مبتنی بر آمار رسمی را در نظر بگیریم و آن را به کل سال های تحصیلی یک دانش آموز خوزستان تعمیم دهیم، متوجه می شویم که دانش آموزان خوزستانی۲۴۰ روز کمتر به مدرسه می روند که قطعا تداوم این روند که در سال های اخیر رشد یافته است، باعث می شود دانش آموزان خوزستانی در رقابت ها با سایر دانش آموزان استان های دیگر که در آزمون های سراسری، استخدامی و آینده شغلی به خوبی خود را نشان می دهد، دچار مشکلاتی شوند.

در کنار این موارد، باید به پدیده گرد و غبار که سال به سال بر تعداد وقوع و غلظت آن افزوده می شود نیز اشاره کرد که در سال های اخیر بارها و بارها مدارس در خوزستان را تعطیل کرده است و شرایط نامساعدی را برای فراگیری تحصیل دانش آموزان خوزستانی رقم زده است. بر اساس اعلام رسمی آموزش و پرورش خوزستان، سال تحصیلی قبل، دانش آموزان به صورت میانگین ۱۰ روز را به علت شدت بالای گرد و غبار به مدرسه نرفته اند و برای سال تحصیلی جدید نیز تا به امروز، هشت روز به مدرسه نرفته اند.

در کنار این تعطیلی ها موارد دیگری هم حائز اهمیت است. اغلب اولیای دانش آموزان به علت گرد و غبارهای شدیدی که در شهرهای استان رخ می دهد، حتی روز بعد از وقوع گرد و غبار و تعطیلی هم فرزندان خود را به مدرسه نمی فرستند زیرا عقیده دارند، کلاس ها و مدرسه خاک آلود هستند و این مسئله برای سلامت دانش آموزان خطر آفرین است که البته حق هم با چنین والدینی است. بر همین اساس به علت عدم حضورتعداد قابل توجهی از دانش آموزان در چنین روزهایی، معلمان کلاس ها را به صورت نیمه رسمی دنبال می کنند.

تمام این موارد باعث شده است که کارشناسان و از جمله مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان، معتقد باشند که یک دانش آموز خوزستانی به صورت میانگین تا قبل از دانشگاه، دو سال کمتر از سایر دانش آموزان سایر استان های کشور به مدرسه برود.

سال قبل قرار شد که آموزش و پرورش برای این کار اقدام به ضبط و پخش کلاس های جبرانی در صدا و سیما مرکز خوزستان کند ولی این امر هم به خوبی محقق شد و شاید یک یا دو برنامه پخش شد و عملا این طرح نشان داد هیچ تاثیرگذاری مطلوبی روی عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان نخواهد داشت.

این موارد باعث شده، کارشناسان حوزه آموزش و پرورش اعلام کنند که باید دولت و نه دستگاه های استانی که همیشه از نبود اعتبار گله و شکایت کنند، وارد عمل شده و با تجهیز مدارس، ایجاد سرویس های مدارس استاندارد، ترغیب رسانه ملی به پخش کلاس های جبرانی در ساعت های مناسب پخش و برخی طرح های دیگر مشکل دانش آموزان خوزستانی را حل کند.

پرونده خبرگزاری مهر با عنوان «عواقب کاهش ساعت های تحصیل در خوزستان» را در روزهای آینده پیگیری کنید.