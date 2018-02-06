زیر ساختهای فرهنگی شهر بندرعباس توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای شهر بندرعباس، مجید عسکری زاده در جلسه بررسی بودجه شهرداری بندرعباس که با حضور معاونان شهردار، شهرداران مناطق سه گانه و مدیران سازمان های شهرداری برگزار شد، بیان داشت: شورای شهر به دنبال شفاف سازی و حرکت به سمت درآمدهای پایدار شهرداری است.

عسکری زاده عنوان کرد: انتظارات از مجموعه شهرداری نامحدود و منابع مالی محدود است پس باید با یک برنامه ریزی دقیق و اصولی بودجه را دستور کار خود قرار دهیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بندرعباس گفت: اتمام پروژه های نیمه تمام، توزیع عادلانه بودجه در سطح محلات بویژه مناطق کمتر برخوردار و جلب مشارکت شهروندان از اولویتهای اصلی بودجه ۱۳۹۷ شهرداری بندرعباس است.

وی به دستفروشان سطح شهر اشاره وبیان کرد: با توجه به وضعیت آب وهوایی، شهر بندرعباس به شهر دستفروشان تبدیل شده است و باید ساماندهی دستفروشان در دستور کار مجموعه شهرداری قرار گیرد.

عسکری زاده در ادامه گفت: توسعه، نگهداری و بهره برداری میدان مرکزی تره بار باید زودتربه سرانجام برسد و همچنین با توجه به فراگیر بودن بیماریهای متعدد دامی بایستی ساماندهی کشتارگاههای سطح شهر در دستور کار سازمان میادین شهرداری قرار گیرد.

وی گفت: آموزش شهروندی و ارتقاء عمومی در زمینه ساماندهی مشاغل شهروندیف اصلاح الگوهای خرید، نگهداری و مصرف محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیتهای موجود یکی از برنامه های سازمان میادین باشد.

وی دربخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت شهر جوان است، تنوع شغل و تنوع قومیتی باعث شده نگاهمان به زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی قوی وقوی تر شود و خرده فرهنگهایی که در شهر بندرعباس وجود دارند خود یک سرمایه محسوب می شوند و باید در زمینه جذب گردشگر در شهر زیرساختهای فرهنگی توسعه یابد تا شاهد شهری پویا و آباد باشیم.

عسکری زاده بیان داشت: توقع و انتظار مردم از شهرداری بندرعباس فراهم نمودن حمل ونقل عمومی است، البته طی این مدت تلاشهایی صورت گرفته است ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر بندرعباس گفت: افزایش سرانه فضای سبز یکی از اولویتهای شورای شهر است و به دنبال این هستیم که این افزایش سرانه در بودجه سال ۹۷ شهرداری لحاظ شود.

وی گفت: بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، احداث پارک صدف، احداث دارالقرآن و فرهنگسرا از پروژه های شاخص سال آینده شهرداری بندرعباس است.