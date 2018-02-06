جشنواره مد و لباس فجر به افزایش مؤسسات قانونی کمک کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، محسن شریفی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و رئیس کارگروه مد و لباس این استان، درباره دلایل پیشتازی استان مرکزی در امر برپایی جشنواره های استانی مد و لباس و ضرورت برگزاری جشنواره فجر در ابعاد کشوری و بین المللی گفت: لزوم تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارائه سبک زندگی اسلامی و در راستای شعار اقتصاد مقاومتی ما را بر آن داشته تا توجه خود را به حوزه مد و لباس در ابعاد وسیع معطوف کنیم و بدون شک با تداوم این جریان، طرحهای جدید متناسب با شاخص‌ها و استانداردهای اسلامی ایرانی از سراسر کشور ارائه می شود.

او تصریح کرد: زمینه سازی برای کشف و ظهور استعدادها و خلاقیت های نو مرتبط با پوشاک اسلامی ایرانی از مهمترین اهداف ما در برپایی ۴ دوره جشنواره بوده است و همواره ایجاد اشتغال پایدار برای طراحان مد و لباس کشور و استان را نیز در نظر داشته ایم.

شریفی با اشاره به تقدیر از طراحان و تلاشگران توسعه پوشاک اسلامی ایرانی در تمامی ادوار برگزاری جشنواره مد و لباس استان مرکزی بیان کرد: جشنواره مد و لباس فجر به افزایش مؤسسات قانونی این حوزه کمک کرده است و افزایش انگیزه فعالیت طراحان و تولیدکنندگان را شاهد بوده ایم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و رئیس کارگروه مد و لباس این استان در خاتمه گفت: ترویج طرح‌های ملی مناسب با سلیقه ها و درخور شان والای ملت ایران بر اساس سبک زندگی اسلامی در سایه برپایی جشنواره هایی همچون مد و لباس فجر محقق می‌شود و امیدواریم با افزایش تعامل میان فعالان و مدیران این عرصه، شاهد پیشرفت های بیش از پیش باشیم.

هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، به همت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از ششم تا سیزدهم اسفندماه ۹۶ همزمان در تهران و چندین استان کشور برگزار می‌شود.