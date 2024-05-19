چهارمین خشکسالی در تهران/ مصرف آب هر تهرانی چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی صبح یکشنبه در حاشیه آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری بین امور مساجد و شرکت آبفای استان تهران بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای اجتماعی به ویژه مساجد برای تبلیغ و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب تاکید کرد.

وی با بیان اینکه استان تهران در سال آبی جاری، با چهارمین خشکسالی پیاپی مواجه است، افزود: ظرف ۱۰ سال گذشته، میزان مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران ۳۸ درصد افزایش یافته اما منابع تأمین آب ثابت بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته در حوزه‌های مدیریت تأمین و مدیریت توزیع از بخش عمده‌ای از ظرفیت‌ها استفاده شده است، اولویت نخست شرکت آبفای استان تهران در سال‌جاری، مدیریت مصرف است.

به‌گفته وی، هر تهرانی در شبانه‌روز ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند و با اینکه میزان بارندگی استان تهران در سال‌های پربارش سالانه ۲۸۰ میلی‌متر بوده اما این میزان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۷۰ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

اردکانی تصریح کرد: این در حالی است که در کشورهای مدیترانه‌ای که متوسط بارندگی‌ها ۷۰۰ میلی‌متر است، سرانه مصرف به ازای هر نفر ۱۷۰ لیتر در شبانه‌روز است.

این مسئول حوزه آب یکی از ظرفیت‌های مناسب برای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه آب را اماکن مذهبی ازجمله مساجد دانست گفت: ائمه جماعات سفیران شرکت آبفای استان تهران در مساجد هستند و ترویج این فرهنگ در بین نمازگزاران، به تسری رعایت الگوی مصرف در خانواده‌ها منجر خواهد شد.