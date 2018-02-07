ذهنیت دانشجو در مورد حراست دانشگاه باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست مدیران حراست دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تاکید کرد: مسئولان و کارکنان ادارات حراست در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید نگاه حمایتی داشته باشند چرا که در این شرایط است که تاثیر حرف ها و عملکردها بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه طرح و بیان برخی مسائل به صورت اصولی و مستدل به تصمیم گیری مدیران کمک می کند، خاطرنشان کرد: کار ماموران حراست در محیط های دانشجویی به دلیل تغییر زود هنگام آنها باید با اعتماد و ظرافت خاصی همراه باشد.

وزیرعلم افزود: باید سعی شود ارتباط مطمئن بر اساس اعتماد متقابل با چهره های شاخص و تاثیر گذار دانشجویی به خصوص در تشکل های صنفی و سیاسی برقرار شود.

وی با تاکید برضرورت ایجاد زمینه های اعتماد در بین دانشجویان نسبت به عملکرد ماموران حراست گفت: دانشجو باید از طرف ماموران حراست احساس حمایت کند و ذهنیت دانشجو در مورد حراست باید با رفتار مهربانانه این کارکنان زحمتکش اصلاح شود.

غلامی در این باره به مدیران حراست دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور توصیه کرد: تا حد ممکن مامورانی در دانشگاه ها به کار گرفته شوند که با رافت اسلامی و عطوفت و مهربانی با دانشجویان رفتار کنند.

وی با بیان اینکه افزایش برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها می تواند تا حد زیادی به ایجاد فضای شور و نشاط توام با امید در فضاهای دانشجویی و دانشگاهی کمک کند، خاطرنشان کرد: من به دانشجو و محیط دانشجویی اعتماد زیادی دارم.

وزیر علوم گفت: مدیریت حراست در دانشگاه ها اهمیت خاصی دارد و این بخش باید با تمامی مسئولان دانشگاهی تعامل داشته باشد؛ در این میان، همه خانواده دانشگاه باید در ایجاد این تعامل و هم افزایی مشارکت داشته باشند.

غلامی تاکید کرد: اعضای خانواده دانشگاه باید با تعصب خاصی از حق دانشگاه و دانشگاهیان دفاع کنند.