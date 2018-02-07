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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱

کره جنوبی ۳۰۰ هزار دلار کمک مالی به زلزله‎زدگان ایران اختصاص داد

کره جنوبی ۳۰۰ هزار دلار کمک مالی به زلزله‎زدگان ایران اختصاص داد

وزارت خارجه کره جنوبی از اختصاص کمک مالی به ارزش ۳۰۰ هزار دلار به زلزله‌‏زدگان استان کرمانشاه واقع در شمال‌غرب ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ نیوز، وزارت خارجه کره جنوبی امروز چهارشنبه از اختصاص ۳۰۰ هزار دلار به زلزله‌زدگان کرمانشاه در قالب کمک‌های بشردوستانه خبر داد.

از این مقدار، ۲۰۰ هزار دلار در قالب کمک نقدی و ۱۰۰ هزار دلار در قالب کالا ارائه خواهد شد.

قرار است این کمک‌ها به واسطه صلیب سرخ جهانی در اختیار ایران قرار بگیرد.

گفتنی است در تاریخ ۲۱ آبان، زلزله‌ای به بزرگی ۷.۲ در مقیاس ریشتر، استان کرمانشاه واقع در شمال‌غرب ایران را لرزاند. این زمین‌لرزه بیش از ۴۰۰ کشته در پی داشت و حدود ۵۰۰ هزار نفر را بی‌ خانمان کرد.

کد مطلب 4221877
مریم خرمایی

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