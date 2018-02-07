به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ نیوز، وزارت خارجه کره جنوبی امروز چهارشنبه از اختصاص ۳۰۰ هزار دلار به زلزله‌زدگان کرمانشاه در قالب کمک‌های بشردوستانه خبر داد.

از این مقدار، ۲۰۰ هزار دلار در قالب کمک نقدی و ۱۰۰ هزار دلار در قالب کالا ارائه خواهد شد.

قرار است این کمک‌ها به واسطه صلیب سرخ جهانی در اختیار ایران قرار بگیرد.

گفتنی است در تاریخ ۲۱ آبان، زلزله‌ای به بزرگی ۷.۲ در مقیاس ریشتر، استان کرمانشاه واقع در شمال‌غرب ایران را لرزاند. این زمین‌لرزه بیش از ۴۰۰ کشته در پی داشت و حدود ۵۰۰ هزار نفر را بی‌ خانمان کرد.