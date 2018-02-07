۳۰ درصد از جایگاه های مدیریتی قزوین به بانوان تعلق گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط استانداری قزوین، معصومه مرادیان طی نامه ای رسمی از همه مدیران دستگاه های اجرایی خواست در راستای تحقق عدالت جنسیتی ۳۰ درصد از جایگاه های مدیریتی را به زنان اختصاص داده و شرایط ارتقای بانوان را فراهم آورند.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات بر اساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند.

مرادیان از همه دستگاه های اجرایی خواسته است تا پایان فروردین ۹۷ نسبت به اجرایی شدن این ابلاغیه اقدام کنند و گزارش و مستندات خود را به امور بانوان و خانواده استانداری تحویل دهند.

این اقدام باب جدیدی را در حوزه مدیریت زنان می گشاید و امکان ارتقای زنان را در پستهای مدیریتی افزایش می دهد.