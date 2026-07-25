تأکید بر توانمندسازی زنان و اصلاح قوانین خانواده در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی عصر شنبه در دومین نشست از سلسله نشست‌های «باهم برای ایران» با موضوع بررسی چالش‌ها، نیازها و خلأهای تقنینی حوزه زن و خانواده، بر ضرورت تقویت جایگاه سازمانی حوزه بانوان و اجرای کامل قوانین حمایتی از زنان شاغل تأکید کرد.

وی با اشاره به نگاه اسلام به جایگاه زن و مرد اظهار داشت: زن و مرد از شخصیت انسانی برابر برخوردارند و تفاوت‌های موجود در برخی قوانین، ناشی از مسئولیت‌ها و وظایف تعریف‌شده در نهاد خانواده است و نباید به معنای تفاوت در کرامت انسانی تلقی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تشکیل کمیته تخصصی متشکل از بانوان و حقوقدانان را از مهم‌ترین خروجی‌های این نشست عنوان کرد و افزود: این کمیته مأموریت دارد چالش‌ها، ابهامات و خلأهای قانونی حوزه زنان و خانواده را احصا و راهکارهای کارشناسی برای اصلاح یا تفسیر قوانین ارائه کند.

وی با اشاره به پایین بودن جایگاه سازمانی مسئولان امور بانوان در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: پیشنهاد استانداری ارتقای این جایگاه به سطح مدیریت در ادارات کل استان است تا امکان تصمیم‌گیری، پیگیری مطالبات و اجرای برنامه‌ها با قدرت بیشتری فراهم شود.

محمدی با تأکید بر اهمیت سیاست‌های جوانی جمعیت گفت: استانداری آمادگی دارد طرح توجیهی ارتقای جایگاه سازمانی حوزه بانوان را تهیه و برای تصویب نهایی پیگیری کند و همچنین ردیف‌های اعتباری ویژه‌ای برای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و توانمندسازی زنان پیش‌بینی شود.

وی همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای کامل قوانین دورکاری بانوان واجد شرایط دانست و افزود: هیچ دستگاهی مجاز به ایجاد مانع در اجرای این قانون نیست و استانداری در صورت مشاهده تخلف، موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

معاون سیاسی استاندار با اشاره به ضرورت حمایت از مادران شاغل، بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی باید نسبت به راه‌اندازی مهدکودک یا تجهیز اتاق مادر و کودک اقدام کنند تا زمینه ایفای همزمان نقش خانوادگی و شغلی بانوان فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بازنشستگی پیش از موعد بانوان اظهار کرد: استانداری بررسی وضعیت پاداش پایان خدمت و سایر الزامات قانونی این موضوع را در دستور کار قرار داده و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

محمدی همچنین با اشاره به خدمات حمایتی دستگاه قضایی در حوزه زنان و خانواده گفت: دفاتر معاضدت قضایی و حمایت از زنان و خانواده در دادگستری استان به صورت مستمر آماده ارائه مشاوره‌های حقوقی، توانمندسازی و راهنمایی بانوان هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان، حکمرانی مشارکتی و استفاده از ظرفیت بانوان فرهیخته را راهکاری مؤثر برای ارتقای وضعیت فرهنگی، اجتماعی و حقوقی جامعه دانست و بر حمایت استانداری از این رویکرد تأکید کرد.