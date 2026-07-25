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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

تأکید بر توانمندسازی زنان و اصلاح قوانین خانواده در کهگیلویه وبویراحمد

تأکید بر توانمندسازی زنان و اصلاح قوانین خانواده در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ارتقای جایگاه مشاوران امور بانوان در دستگاه‌های اجرایی، از الزام ادارات به اجرای قوانین دورکاری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی عصر شنبه در دومین نشست از سلسله نشست‌های «باهم برای ایران» با موضوع بررسی چالش‌ها، نیازها و خلأهای تقنینی حوزه زن و خانواده، بر ضرورت تقویت جایگاه سازمانی حوزه بانوان و اجرای کامل قوانین حمایتی از زنان شاغل تأکید کرد.

وی با اشاره به نگاه اسلام به جایگاه زن و مرد اظهار داشت: زن و مرد از شخصیت انسانی برابر برخوردارند و تفاوت‌های موجود در برخی قوانین، ناشی از مسئولیت‌ها و وظایف تعریف‌شده در نهاد خانواده است و نباید به معنای تفاوت در کرامت انسانی تلقی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تشکیل کمیته تخصصی متشکل از بانوان و حقوقدانان را از مهم‌ترین خروجی‌های این نشست عنوان کرد و افزود: این کمیته مأموریت دارد چالش‌ها، ابهامات و خلأهای قانونی حوزه زنان و خانواده را احصا و راهکارهای کارشناسی برای اصلاح یا تفسیر قوانین ارائه کند.

وی با اشاره به پایین بودن جایگاه سازمانی مسئولان امور بانوان در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: پیشنهاد استانداری ارتقای این جایگاه به سطح مدیریت در ادارات کل استان است تا امکان تصمیم‌گیری، پیگیری مطالبات و اجرای برنامه‌ها با قدرت بیشتری فراهم شود.

محمدی با تأکید بر اهمیت سیاست‌های جوانی جمعیت گفت: استانداری آمادگی دارد طرح توجیهی ارتقای جایگاه سازمانی حوزه بانوان را تهیه و برای تصویب نهایی پیگیری کند و همچنین ردیف‌های اعتباری ویژه‌ای برای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و توانمندسازی زنان پیش‌بینی شود.

وی همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای کامل قوانین دورکاری بانوان واجد شرایط دانست و افزود: هیچ دستگاهی مجاز به ایجاد مانع در اجرای این قانون نیست و استانداری در صورت مشاهده تخلف، موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

معاون سیاسی استاندار با اشاره به ضرورت حمایت از مادران شاغل، بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی باید نسبت به راه‌اندازی مهدکودک یا تجهیز اتاق مادر و کودک اقدام کنند تا زمینه ایفای همزمان نقش خانوادگی و شغلی بانوان فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بازنشستگی پیش از موعد بانوان اظهار کرد: استانداری بررسی وضعیت پاداش پایان خدمت و سایر الزامات قانونی این موضوع را در دستور کار قرار داده و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

محمدی همچنین با اشاره به خدمات حمایتی دستگاه قضایی در حوزه زنان و خانواده گفت: دفاتر معاضدت قضایی و حمایت از زنان و خانواده در دادگستری استان به صورت مستمر آماده ارائه مشاوره‌های حقوقی، توانمندسازی و راهنمایی بانوان هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان، حکمرانی مشارکتی و استفاده از ظرفیت بانوان فرهیخته را راهکاری مؤثر برای ارتقای وضعیت فرهنگی، اجتماعی و حقوقی جامعه دانست و بر حمایت استانداری از این رویکرد تأکید کرد.

کد مطلب 6898841

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