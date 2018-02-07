  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۵

مدیر فن آوری اطلاعات استانداری چهارمحال و بختیاری:

۴۴۰ دهیاری چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت متصل می شوند

۴۴۰ دهیاری چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت متصل می شوند

شهرکرد- مدیر فن آوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۴۰ دهیاری چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت متصل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غلامیان ظهر چهارشنبه در مراسم توسعه شبکه دولت در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۴۴۰ دهیاری چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت متصل می شوند، اظهار داشت: با توسعه زیر ساخت ها در روستاها و توسعه شبکه دولت ۴۴۰ دهیاری به شبکه دولت در این استان متصل می شوند.

وی بیان کرد: همچنین دفتر های پیشخوان ارائه خدمات دولت نیز در این استان به شبکه دولت متصل می شوند.

مدیر فن آوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد:۱۴۴ دفتر پیشخوان دولت در این استان به شبکه دولت متصل می شوند.

کد مطلب 4222314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها