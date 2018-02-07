به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غلامیان ظهر چهارشنبه در مراسم توسعه شبکه دولت در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۴۴۰ دهیاری چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت متصل می شوند، اظهار داشت: با توسعه زیر ساخت ها در روستاها و توسعه شبکه دولت ۴۴۰ دهیاری به شبکه دولت در این استان متصل می شوند.

وی بیان کرد: همچنین دفتر های پیشخوان ارائه خدمات دولت نیز در این استان به شبکه دولت متصل می شوند.

مدیر فن آوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد:۱۴۴ دفتر پیشخوان دولت در این استان به شبکه دولت متصل می شوند.