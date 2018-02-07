تغییر زمان دو بازی از هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران زمان برگزاری دو دیدار از مسابقات هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال را به شرح زیر تغییر داد:

جمعه ۲۰ بهمن

* استقلال خوزستان و فولاد خوزستان - ساعت ۱۵ – ورزشگاه غدیر اهواز

* فولاد مبارکه سپاهان و نفت تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان