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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۸

تغییر زمان دو بازی از هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال

تغییر زمان دو بازی از هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال

زمان آغاز دو دیدار از هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران زمان برگزاری دو دیدار از مسابقات هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال را به شرح زیر تغییر داد:
جمعه ۲۰ بهمن  
* استقلال خوزستان و فولاد خوزستان -  ساعت ۱۵ – ورزشگاه غدیر اهواز 
* فولاد مبارکه سپاهان و نفت تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

کد مطلب 4222315
مهدی مرتضویان

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