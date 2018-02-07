حقوق شهروندی در طرح تحول سلامت لحاظ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی عصر چهارشنبه در همایش ملی حقوق شهروندی و حقوق سلامت به میزبانی تالار امام رضا(ع) دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه کارکرد حقوق شهروندی بر پایه سلامت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، ابراز داشت: یکی از طرح‌های مطلوبی که در حوزه حقوق شهروندی توانست خدمات مطلوبی را به بیماران ارائه دهد طرح تحول سلامت بود که در این طرح، حقوق بیمار کاملا لحاظ شده است.

وی بابیان اینکه در حقوق شهروندی توجه به کودکان، افراد معلول و تمام شهروندان برای برخورداری از زندگی مساعد به طور کامل ذکرشده است، افزود: حق سلامت بخشی از حقوق شهروندی است لذا در این منشور ماده های مختلف پیرامون خدمات پزشکی و سلامت وجود دارد که توجه به هر کدام از آن‌ها به افزایش خدمات‌رسانی موثر در جامعه کمک می‌کند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری بابیان اینکه احقاق همه بخش‌های حقوق شهروندی در کاهش فساد موثر است، ابراز داشت: آموزش جامعه پزشکی اخلاق مدارانه از جمله حقوق شهروندی است لذا این مهم در طول و هم‌تراز حقوق حاکمیت حرکت می‌کند.

عباسی در ادامه تصریح کرد: تعامل حقوق سلامت بر حقوق شهروندی به تقویت جایگاه بیماران کمک می‌کند بنابراین گام برداشتن در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند به افزایش توسعه حقوق سلامت افراد اثرگذار باشد.

وی افزود: دریافت خدمات مطلوب و حق تصمیم‌گیری آزادانه از جمله حقوق شهروندی بیماران است که رعایت آن در تمامی اجزای جامعه، محیط مساعدتری را برای زندگی فراهم می‌کند.