نماینده روس: حمله آمریکا به نیروهای سوری اقدامی تهاجمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، «فرانتس کلینچویچ» از اعضای پارلمان روسیه حمله شب گذشته جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی به مواضع نیروهای سوری را محکوم و آن را اقدامی تهاجمی خواند.

وی در این باره گفت: اقدام ائتلاف آمریکایی در مغایرت با هنجارهای قانونی و بدون شک یک عمل تهاجمی است.

گفتنی است جنگنده های ائتلاف آمریکایی مواضع نیروهای طرفدار دولت سوریه را هدف قرار دادند.

مواضع نیروهای متحد ارتش سوریه پس از حمله آنها به مرکز فرماندهی گروه «پ ی د» هدف بمباران قرار گرفت.

بنا بر اعلام مقامات آمریکایی، در اثر این حملات بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای مدافع دمشق کشته شدند.