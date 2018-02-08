پارک مادر و کودک بجنورد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین پارک مادر و کودک خراسان شمالی، پیش از ظهر پنج شنبه با حضور استاندار خراسان شمالی، شهردار بجنورد و شماری از مسئولان استانی افتتاح شد.

گفتنی است، پارک مادر و کودک بجنورد به وسعت سه هزار و ۳۰۰ متر مربع با صرف پنج میلیارد ریال ساخته شده است.

همچنین این پارک با امکاناتی نظیر زمین شن، ست بادی، بازی شطرنج، بازی با حیوانات، بوفه، فواره بادی استخر، پارکینگ، فضای صخره نوردی، آلاچیق، فضای سبز و پازل برای تفریح راحت مادران و کودکان تعبیه شده است.

لازم به ذکر است، پارک مادر و کودک، سال ۹۵کلنگ زنی و پس از مدت ها ساخت آن متوقف شد که طی چند ماه گذشته مجدد عملیات ساخت آن آغاز و امروز همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر افتتاح شد.