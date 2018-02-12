سوءتغذیه عامل بروز ناشنوایی در کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، ناشنوایی چهارمین عامل معلولیت در دنیا است و حدود ۸۰ درصد افراد دچار این معلولیت در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد زندگی می کنند.

در این مطالعه، محققان رابطه بین شنوایی بیش از ۲۲۰۰ فرد بزرگسال جوان را با وضعیت تغذیه شان در کودکی تا اوایل ۱۶ سالگی بررسی کردند.

نتایج تست های شنوایی نشان می دهد که افراد بزرگسال جوان که در دوره کودکی رشد نامناسبی داشتند حدود دو برابر بیشتر با علائم ناشنوایی مواجه می شوند.

رشد کم در دوره کودکی یک مشکل مزمن سوءتغذیه است که غالبا قبل از تولد شروع می شود؛ زمان قبل تولد زمانی حیاتی برای رشد عملکرد شنوایی است.

کیت وست، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تاخیر در رشد گوش داخلی ناشی از سوءتغذیه، بخصوص در دوره جنینی، در افزایش ریسک ناشنوایی نقش دارد.»

به گفته محققان، شرکت کنندگانی که در کودکی بیش از اندازه لاغر بودند هم دو برابر بیشتر در معرض ریسک بالا ناشنوایی قرار داشتند.

محققان همچنین عنوان می کنند سوءتغذیه حاد آسیب پذیری کودکان را در معرض انواع عفونت ها، از جمله گوش، افزایش می دهد. عفونت های مکرر گوش می تواند منجر به ناشنوایی شود.