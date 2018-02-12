پارگی رباط صلیبی از شایع ترین آسیب های ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر حمیدرضا یزدی، اظهار داشت: مفصل زانو یک مفصل لولایی است که توسط یک سری رباط استحکام خود را به دست می آورد. در مفصل زانو حداقل چهار رباط اصلی داریم که شامل دو رباط صلیبی و دو رباط جانبی است. این چهار رباط اصلی مفصل را کاملا پایدار می کند تا ما بتوانیم راه برویم، ورزش کنیم و زندگی روزمره خود را داشته باشیم.

وی افزود: اگر این رباط ها دچار آسیب بشوند، طبیعتا مفصل دچار اختلال حرکتی و ناپایداری می شود. یکی از شایع ترین رباط های زانو که معمولا دچار آسیب می شود، رباط صلیبی قدامی (ای سی ال) است که ورزشکاران آن را به خوبی می شناسند.

یزدی بیان داشت: پارگی این رباط شایع ترین میزان آسیب رباطی زانو است به خصوص در ورزشکارانی مانند فوتبالیست ها، والیبالیست ها، بسکتبالیست ها و افرادی که اسکی می کنند یا آنهایی که ورزش های پرجنب و جوش دارند.

وی اضافه کرد: این بیماری منجر به خالی کردن زانو و ناپایداری در زانو می شود و به تدریج با گذر زمان، آسیب های ثانویه اتفاق می افتد که می تواند شامل پارگی های مینیسک، آسیب سایر رباط های زانو و همچنین احتمال آسیب غضروف باشد که ماحصل اینها منجر به آرتروز زودرس می شود.

یزدی با اشاره به پیشرفت های حاصله در درمان بیماری های زانو گفت: امروزه به خصوص با توجه به پیشرفت هایی که در زمینه جراحی و درمان آسیب های رباط صلیبی قدامی داریم، باید وقتی فردی دچار این آسیب ها می شود، تشخیص صحیح داده شده و سریعا درمان آغاز شود.

وی اظهار داشت: ثابت شده افرادی که دچار آسیب رباط صلیبی می شوند، در سنین پائین تری به آرتروز مبتلا می شوند بنابراین با درمان جراحی این رباط می توان احتمال آسیب های ثانویه را کم کرد و بنابراین سن آرتروز را به تاخیر انداخت و در نتیجه احتمال آسیب های ثانویه را کمتر کرد.

دبیر علمی پنجمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو ، آرتروسکپی و آسیب های ورزشی تاکید کرد: بنابراین آنچه مهم است به ویژه در ورزشکاران این است که چنانچه این اتفاق بیفتد، باید در اسرع وقت سریعترین و بهترین درمان را ارائه داد.

وی در خصوص درمان نیز اظهار داشت: برای برگرداندن رباط به شکل اولیه باید حتما جراحی انجام شود اما افرادی که علائم زیادی ندارند یا دچار کهولت سن هستند، درمان های فیزیوتراپی کفایت می کند.

پنجمین کنگره بین المللی دو سالانه انجمن جراحی زانو ، آرتروسکپی و آسیب های ورزشی ۲۵ تا ۲۸ بهمن 96 در مرکز ممایش های بین المللی جزیره کیش با حضور متخصصان جراحی زانو از ۵ قاره جهان برگزار می شود.