روسیه: ۱۴۰۰ نیروی ارتش اوکراین کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: کی یف حدود ۵۴۰ نظامی، ۲ تانک از جمله یک لئوپارد آلمانی خود را در منطقه عملیاتی یگان های جنوب روسیه از دست داد.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص می افزاید: یگان های غرب روسیه با کنترل مواضع سودمندتری در دونتسک، ۱۳ ضدحمله نیروهای کی یف را دفع کردند. دشمن حدود ۸۰ سرباز خود را از دست داد.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: طی اقدامات موفقیت آمیز، واحدهای مرکز نیروهای روسیه مواضع خود را بهبود بخشیدند؛ کی یف بیش از ۳۹۵ سرباز خود را از دست داد. یگان شرق نیروهای روسیه مواضع سودمندتری را تحت کنترل درآوردند؛ تلفات نیروهای مسلح اوکراین به ۱۳۵ نیروی نظامی و یک تانک رسید.

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: نیروهای روسیه با بهبود مواضع تاکتیکی ۵ ضدحمله را دفع کرد، تلفات نیروهای اوکراین به ۲۵۰ نیروی نظامی و دو تانک رسید.

ضدحملات ارتش اوکراین که از پیش‌تر مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آب‌وتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد سال ۱۴۰۲) بی‌سروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشدند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربی‌ها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمد.