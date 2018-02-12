کیش به مقصد نخبگان کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد ابراهیم انصاری لاری روز شنبه در آیین گشایش دبستان پروین اعتصامی جزیره کیش در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی وتبریک ایام الله دهه مبارک فجر افزود: ما به دنبال این هستیم که کیش یک سکونت گاه معمولی نباشد، باید خانواده ها در آموزش و پرورش کیش احساس آسودگی خاطربرای تحصیل فرزند خود داشته باشند.

وی تاکید کرد: اینکه برخی به خاطر نیازهای آموزشی فرزندان، خانواده خود را دراستانهای دیگر اسکان دهند و خود به جزیره رفت و آمد کنند، زیبنده کیش نیست وآموزش و پرورش آن باید مثل همه مراکز دیگر بدرخشد و ممتاز باشد.

وی تاکید کرد: امروز آموزش و پرورش محور اصلی این توسعه انسانی است و ما درجزیره کیش به این مطلب اهتمام جدی داریم.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد: باید انسان های جزیره کیش نیز ممتاز باشند و در حد نگین بدرخشند که در گرو تلاش و کوشش مضاعف در آموزش وپرورش است.

انصاری لاری با اشاره به اولویت سازمان منطقه آزاد در توسعه آموزش و پرورش گفت: به این منظور اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریالی برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و کادر اداری آموزش و پرورش در سال ۹۷ تخصیص داده شده است.

وی افزود: همچنین امروز کار ساخت ۲ مجموعه بزرگ آموزش و پرورش با اعتبار هر یک به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال آغاز می شود و در یکسال آینده بهره برداری خواهدشد.

انصاری لاری تاکید کرد: اعتقاد ما به بزرگ نمایی و مراسم کلنگ زنی نیست بلکه معتقدیم مراسم باید برای بهره برداری و عرضه نتیجه کار در حوزه آموزش و پرورش جزیره است.

وی گفت: مدرسه دخترانه پروین اعتصامی با اعتبارات سازمان منطقه آزاد احداث شده واین واحد آموزشی تنها مدرسه استاندارد جزیره با داشتن شرایط فیزیکی مناسب،۱۸کلاس درس، سالن ورزش، مجموعه اداری و کتابخانه است.

جزیره کیش دارای ۴۰ واحد آموزشی که ۲۵ واحد آن دولتی و ۱۵ واحد غیر دولتی است و هم اکنون هشت هزار و ۴۰۰ دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در این مدارس مشغول تحصیل هستند.