افزایش ۳۰ درصدی قیمت جوجه یکروزه و دان/قیمت مرغ به۸۳۵۰تومان رسید

محمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار، اظهارداشت: قیمت تمام شده این کالا بالا رفته است و مرغ داران هنوز کالای تولیدی خود را به قیمت واقعی که سود کنند، نمی فروشند.

وی با اشاره به افزایش قیمت جوجه یکروزه و دان، گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت جوجه و دان گران شده است.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی قیمت جوجه یکروزه را در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: احتمال دارد قیمت جوجه طی روزهای آینده بالاتر برود اما اوج افزایش قیمت آن تا اول اسفندماه است و بعد از آن دیگر ما شاهد افزایش قیمت در این زمینه نخواهیم بود.

یوسفی با بیان اینکه قیمت نهاده های دامی در بازار هنوز بالا است، ادامه داد: قیمت ذرت تحویل بندر حدودا ۸۵۰ تومان و تحویل مرغداری با افت و کرایه حمل حدود ۱۰۰۰ تومان است؛ همچنین قیمت کنجاله سویا تحویل بندر حدود ۱۶۵۰ تا ۱۷۵۰ تومان است که نزدیک به ۱۵۰ تومان هم کرایه حمل به آن می خورد.

وی قیمت مرغ را در میادین میوه و تره بار ۷۱۹۰ تومان، عمده فروشی میدان بهمن ۷۰۰۰ تا ۷۲۰۰ تومان و قیمت مرغ زنده را ۵۴۰۰ تومان اعلام کرد.

یوسفی با بیان اینکه حدود ۴ ماه قبل ستاد تنظیم بازار قیمت کف مرغ را در بازار ۷۱۰۰ تومان و قیمت سقف آن را ۷۸۰۰ تومان تعیین کرده است، گفت: بر این اساس اگر قیمت مرغ از ۷۱۰۰ تومان پایین تر آمد شرکت پشتیبانی امور دام وارد بازار شده و آن را جمع آوری می کند و اگر بالاتر از ۷۸۰۰ رفت ذخایر خود را وارد بازار می کند؛ اما این قیمت ها زمانی تعیین شده که نرخ نهاده ها و جوجه یکروزه اینقدر گران نبود الان این قیمت ها مورد اعتراض و قیمت متعادل که تولیدکنندگان سود کنند، ۸۵۰۰ تومان است.

به گزارش مهر، براساس اعلام اتحادیه پرنده و ماهی نرخ مرغ آماده طبخ امروز سه شنبه، در عمده فروشی درب کشتارگاه ۷۴۵۰ تومان، پخش ۷۶۰۰ تومان و خرده فروشی ۸۳۵۰ تومان است.