بابل به قطب درمانی شمال کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری عصر دوشنبه در بازدید از طرح های درمانی بابل اظهار داشت: حوزه درمان یکی از مزیت های مهم شهرستان بابل است که به کل استان خدمات درمانی ارائه می دهد، از این رو ارتقای سطح کمی و کیفی و توسعه مراکز درمانی و بیمارستان های شهرستان بابل از راهبردهای اصلی شهرستان است.

نیازآذری به اشاره اهمیت طرح تحول سلامت و اینکه خدمات درمانی یکی از مزیت های اصلی شهرستان بابل و این شهرستان دارای پزشکان و کادردرمانی حاذق و تجهیزات مناسب است تاکید کرد: تلاش ما براین است از طریق سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی و کمک خیرین و تشکل های خیریه، شهرستان بابل قطب درمانی شمال کشور شود تا ازطریق این راهبرد هم بخش های آموزشی و پژوهشی ارتقا پیدا کنند و خدمات درمانی برای شهروندان با کیفت مطلوب تری ارائه و به اقتصاد و اشتغال شهرستان کمک شود.

نماینده بابل راهبرد منطقه ای شدن را زمینه رفع مشکلات و کاستی ها برشمرد و افزود: بیشترین مکاتبات و پیگیری هایم برای توسعه حوزه سلامت و بخش بهداشت و درمان و ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی است.

نیازآذری با بیان اینکه بخش اعظمی از زیرساخت های درمانی شهرستان بابل مدیون خیرین است خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری های خیرخواهانه موجب حرکت آفرینی طرح های توسعه بخش درمان و سلامت شده است.