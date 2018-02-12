به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته نخست فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹ امروز دوشنبه تیم فوتبال تراکتورسازی در ورزشگاه سلطان قابوس عمان میزبان الاهلی عربستان بود که این دیدار با برتری یک بر صفر تیم عربستانی به پایان رسید. مهند عسیری(۶۷) برای الاهلی گل زد.

در نیمه اول دو تیم نمایش نزدیکی داشتند و صاحب موقعیت هایی هم شدند اما نتوانستند دروازه ها را باز کنند تا به امید رسیدن به گل راهی رختکن شوند. دروازه بان تراکتورسازی در چند نوبت مانع از باز شدن دروازه اش شد و عملکرد قابل قبولی داشت.

در دقایق پایانی نیمه اول احسان پهلوان می توانست دروازه الاهلی را باز کند اما شوت محکم او با فاصله اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

نیمه دوم هم دو تیم بازی نزدیکی را ارائه کردند اما برنامه خاصی برای رسیدن به دروازه یکدیگر نداشتند تا اینکه تیم الاهلی در دقیقه ۶۷ روی یک ارسال و ضربه سر مهند عسیری به گل برتری رسید. چند دقیقه بعد تراکتورسازی می توانست بازی را به تساوی بکشاند اما دروازه بان حریف مانع از این کار شد.

در دقایق پایان ساغلام برای رسیدن به گل فرزاد حاتمی را هم به زمین فرستاد تا بتواند از ارسال های بلند استفاده کند.

در دقایق وقت اضافه تراکتورسازی توپ های بلند زیادی را روی دروازه الاهلی ارسال کرد اما مدافعان تیم عربستانی عملکرد خوبی داشتند و حتی یکبار توپ را از روی خط دروازه بیرون کشیدند تا تیم تبریزی نخستین شکست فصل را پذیرا شود.