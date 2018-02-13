جایگزینی ۵۰ هزار خودروی فرسوده در سال اول اجرای طرح نوسازی ناوگان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا در پنجمین همایش صنعت خودرو، با اشاره به اجرای طرح نوسازی ۲۰۲ هزار دستگاه خودرو سنگین فرسوده در کشور، گفت: در سال اول ۵۰ هزار دستگاه خودروی جایگزین به متقاضیان ارایه می شود که این رقم برای سال دوم اجرای طرح ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه و برای سال سوم ۸۰ تا ۹۰ هزار دستگاه پیش بینی شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این طرح، نوسازی انواع کامیون، اتوبوس درون شهری و بین شهری، مینی بوس، میدل باس و کامیونت مد نظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه های مرتبط با اجرای این طرح با محوریت سازمان گسترش و نظارت وزارت صنعت، افزود: اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده طی سال های آینده باعث توسعه صنعت قطعه سازی خواهد شد و در عین حال قصد داریم مشابه این طرح را در سطح محدودتر با دعوت از قطعه سازان بین المللی اجرا کنیم.

صالحی نیا با بیان اینکه طرح نوسازی ناوگان فرسوده طی ۳ تا ۴ سال اجرا خواهد شد، افزود: از خودررسازان، قطعه سازان و شرکتهای مهندسی و طراحی برای مشارکت در این طرح دعوت می کنیم.

وی ادامه داد: در این باره این طرح با استفاده از منابع سیستم بانکی و همچنین منابع ارزی اجرا خواهد شد و از ارزانترین روش های تامین منابع ریالی و ارزی استفاده خواهیم کرد.