آب ۴ شهرستان اصفهان آلوده به نیترات یا شور شده است

حسن غلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در ۴ شهرستان استان اصفهان به دلیل استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی مردم به آب شور رسیدند و شاهد ورود نیترات به آب هستیم که در این شهرستانها از دستگاه های آب شیرین کن استفاده میشود.
وی بیان داشت: هم اکنون آب شهرهای اردستان، جندق در خوروبیابانک، برف انبار داران و شهرضا آلوده به نیترات و یا شور شناخته شده است.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد: در این شهرستان ها تلاش کردیم از دستگاه های آب شیرین کن استفاده کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که دیگر شهرستانها هم دچار شور شدن آب و یا آلوده به نیترات شود، ادامه داد: دیگر شهرستانها هم اکنون دچار مشکلات حاد نشدند و تلاش کردیم از منابع کمکی استاندارد مثل استفاده از آب چاههای ارگانهای دولتی مانند بهزیستی و شهرداری که هنوز از سطح کیفی خوبی برخوردارند، استفاده کنیم.
منبع آبی جدیدی به آب های زیرزمینی اضافه نمی شود
غلامی گفت: خشکسالی تاثیرات خود را روی منابع آب زیرزمینی گذاشته است به طوری که آب جدیدی وارد سیستم نمی شود.
وی گفت: به دلیل اینکه آب شهرستان اصفهان از تصفیه خانه بابا شیخ علی تامین می شود، جای نگرانی وجود ندارد.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد: در شهر اصفهان از منابع محلی آب بسیار محدود استفاده می شود و این موضوع که این آب ها با آب تصفیه خانه بابا شیخ علی مخلوط شود چشمگیر نیست که بتواند برای بهداشت آب مشکلی ایجاد کند.
وی اضافه کرد: استفاده از منابع محلی یکی از راهکارهایی است که در مواقع بحرانی از آن استفاده می کنیم و در اصفهان منابع محلی خوبی داریم و سعی کردیم برای تامین آب از این منابع استفاده کنیم.
غلامی تصریح کرد: بخشی از منابع آبی در اختیار برخی از دستگاه ها است که می توانیم با اجاره کردن این منابع بخشی از آب شرب را تامین کنیم.
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