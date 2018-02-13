«توسعه اقتصاد فضا» به برنامه راهبردی فضایی کشور افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در برنامه راهبردی فضایی کشور تا افق ١٤٠٤، سرفصلی برای توسعه اقتصاد بخش فضایی کشور پیش بینی شده که با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در حال نهایی سازی است.

وی گفت: موضوعات اصلی در این برنامه شامل توسعه کسب وکارها و استارتاپهای مبتنی بر ارائه خدمات فضاپایه، تجاری سازی فناوری های بالادستی حوزه فضایی، توسعه صادرات فناوری، محصولات و خدمات، جذب حداکثری سرمایه بخش خصوصی و در نهایت کسب سهم مناسب از اقتصاد فضایی بین المللی که منتج به توسعه اشتغال در حوزه فضایی می شود.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: اگرچه در دهه‌های گذشته، اولویت اغلب کشورها در دستیابی به فناوری فضایی، کسب اقتدار حاکمیتی در سطح جهان بوده، امروزه حضور پررنگ در این صنعت، علاوه بر ارتقای جایگاه سیاسی، با هدف بهره مندی از مزایای بیشمار اقتصادی آن به عنوان یک اقتصاد نوظهور، صورت می گیرد؛ به نحوی که تاثیر صنعت فضایی در رشد ناخالص داخلی (GDP) اغلب کشورهای حاضر در این حوزه، به وضوح قابل مشاهده و ردیابی است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: بر اساس آمارها و برآوردهای بین المللی، اقتصاد جهانی فضا در افق چشم انداز ۱۴۰۴ (۲۰۲۶-۲۰۲۵ میلادی)، از رشدی بین ۵۰ تا ۸۶درصد برخوردار خواهد بود. این در حالی است که بیش از ۷۵درصد از اقتصاد این صنعت، در اختیار بخش خصوصی است.

براری خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش روز افزون تقاضا برای دسترسی به داده های ماهواره ای و از طرفی کاهش هزینه های دسترسی به این داده ها، ارائه خدمات ماهواره ای در سال های پیش رو، بیشترین جذابیت را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

وی تاکید کرد: بدیهی است که ورود به این عرصه، نه تنها زمینه ساز خلق ثروت برای کشورهاست، بلکه منجر به ملموس شدن فناوری های فضایی در جامعه با ارائه خدمات نوین کاربردی و مدیریت هر چه بهتر معضلات، می شود.