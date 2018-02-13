توجه نروژی ها به «آلفابت» جلب شد/ نامزدی برای بهترین انیمیشن

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «آلفابت» ساخته کیانوش عابدی نامزد دریافت جایزه بهترین انیمیشن از جشنواره «سیگول» نروژ شد.

جشنواره «سیگول» نروژ، میزبان دوستداران فیلم و بازی و تنها فستیوال نروژ است که بازی و فیلم های کوتاه زیر ۶۰ دقیقه را یک جا گرد آورده است.

این جشنواره از ۱۶ تا ۱۸ فوریه ۲۰۱۸ برابر با ۲۷ تا ۲۹ بهمن ماه برگزار می‌شود.

این جشنواره که امسال دومین سال خود را تجربه می کند ۱۴۸ فیلم کوتاه و ۱۲ بازی بین المللی را ارایه می کند.

«آلفابت» زندگی انسان‌هایی را روایت می‌کند که زندگی کردن را فراموش کرده و از آگاهی و حقیقت دور مانده‌اند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است که سال‌ها است الفبای زیستن را از یاد برده‌اند، نمی‌بینند، نمی‌شنوند و سخنی بر لب نمی‌سرایند، ولی کلمات بی‌قرار در انتظارند.

عوامل ساخت این انیمیشن عبارتند از کارگردان: کیانوش عابدی، انیماتور: فرنوش عابدی، رندر و کامپوزیت: مرتضی نیتی، ویژوآل: حامد پورکرمان، طراح: امیرحسین نوروزی، بک‌گراند: محدثه پیله‌وران، موسیقی: سروش عابدی، محصول: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.