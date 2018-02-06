«آلفابت» ۲ جایزه از مکزیک و آمریکا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «آلفابت» ساخته کیانوش عابدی جایزه بهترین انیمیشن کوتاه را از جشنواره «سیولیتا» مکزیک کسب کرد.
این جشنواره که در سال ۲۰۱۸ چهارمین دوره خود را تجربه کرد در شهر سیولیتا در مکزیک برگزار می شود.
جشنواره «سیولتا» از ۳۱ ژانویه تا ۴ فوریه ۲۰۱۸ برگزار شد.
همچنین این فیلم برنده جایزه بهترین فیلم تجربی و انیمیشن از جشنواره فیلم بی کلام «اسپیچ لس» آمریکا شد و جایزه ۵۰۰ دلاری را کسب کرد.
جشنواره فیلم های بی کلام «اسپیچلس» جشنوارهای بینالمللی است که با الهام از هنر قصهگویی بصری برگزار میشود.
جوایز این جشنواره بر حسب بخشی که فیلم در آن برنده شده از ۵۰۰ تا هزار دلار به برنده اهدا میشود.
جشنواره فیلم های بی کلام «اسپیچلس» که امسال پنجمین دوره خود را پشت سر میگذارد از ۱۲ تا ۱۴ آوریل ۲۰۱۸ برگزار میشود.
«آلفابت» زندگی انسانهایی را روایت میکند که زندگی کردن را فراموش کرده و از آگاهی و حقیقت دور ماندهاند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است که سالها است الفبای زیستن را از یاد بردهاند، نمیبینند، نمیشنوند و سخنی بر لب نمیسرایند، ولی کلمات بیقرار در انتظارند.
عوامل ساخت این انیمیشن عبارتند از کارگردان: کیانوش عابدی، انیماتور: فرنوش عابدی، رندر و کامپوزیت: مرتضی نیتی، ویژوآل: حامد پورکرمان، طراح: امیرحسین نوروزی، بکگراند: محدثه پیلهوران، موسیقی: سروش عابدی، محصول: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
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