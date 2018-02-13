ورود سیستم بارش زا به استان ایلام از امروز

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آخرین بررسی نقشه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای نشان از بارندگی ابرها است.

وی افزود: انتظار داریم هر چه به سمت اواخر روز نزدیک تر می شویم این ابرها بارش زا و تبدیل به باران شوند، از اواخر امروز تا ساعاتی از روز چهارشنبه بارندگی در استان شاهد خواهیم بود که در روز چهارشنبه سیستم بارندگی در استان خارج می شود.

میهن پرست تصریح کرد: با توجه به این که مدت ها بارندگی در سطح استان نداشتیم این بارندگی نوید خوبی را به کشاورزان استان می دهد و نوع بارش ها همراه با رعد و برق است، سیستم بارشی امروز و فردا چون از هسته دمای گرم برخوردار است بنابراین انتظار نداریم برف خاصی را داشته باشیم و شاید تا حدودی در قله ارتفاعات به عنوان مثال مانند کوه مانشت، کبیر کوه مقداری بارش برف پراکنده را داشته باشیم‌.

وی در ادامه اضافه کرد: این بارندگی ها در شرق استان و در شمال استان از غرب استان بیشتر خواهند بود همچنین اگر در الگوهای هواشناسی تغییری در آنها ایجاد نشود از اواخر هفته جاری تا اواسط هفته آینده یعنی تا دوشنبه موج پرقدرت بارندگی را شاهد خواهیم بود که این موج بارندگی به تناوب اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: در طی موج بارندگی هفته آینده که ۳ روز متوالی ادامه خواهد داشت این بارندگی می تواند تا حدودی کم بارشی های که اخیرا با آن روبه رو بودیم را تا حدودی جبران کند.