کودکان و نوجوانان خود را به لباس ایرانی آراسته کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، متن پیام سید محمدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نخستین جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان به شرح زیر است:

«ان الله یحب الجمال والتجمل ویکره البوس

با نو شدن زمان و برآمدن دستاوردهای تازه، منظر وشیوه رفتار آدمی نیز تغییر می یابد واین تغییر- فارغ از داوری – خود جزیی ازمسیر زیستن است، اگر چه نیکی همیشه نیکو وبدی پیوسته ناپسند است و اخلاق ستوده و تربیت شایسته بر اصول استواری سامان یافته لیکن مقتضیات زمان و زمین یا به تعبیر دیگر ویژگی های تاریخی و جغرافیایی به منزله قبایی است بر قامت همان اصل مشترک .

یکی از مقتضیات زمان ما، توجه فراگیر به پوشش است؛ اگر در قرنی پیش تنها عده ای خاص به لباس خود می اندیشیدند، امروز به تقریب تمام گروهای اجتماعی، پوشش، چندی و چگونگی اش را از نظر دور نمی‌دارند. کودکان ونوجوانان و جوانان نیز ازاین قاعده بیرون نیستند. نوجوانان به اقتضای سن وحساسیتهای آن، به تن وتن پوش توجه دارند و آراستگی و برازندگی را صنعتی مهم ارزیابی می کنند .

موقعیتی که اگر بر وجه تربیتی و تعلیمی آن آگاه باشیم فرصت است و اگر تنها بر مشگل ظاهری اش تکیه کنیم، در گذر زمان عادت زدگی را به همراه می آورد .

درآموزه های اسلامی ده ها حدیث و روایت درباره ای ضرورت آراستگی و ملزم دانستن مسلمانان به مراعات، خاصه آراستگی کودکان و نوجوانان وشناخت تاریخ با شکوه ایران وآئین مردمانش بویژه در لباس و پوشش از یک سو و درک زمان و جهان از سوی دیگر، باید به عزمی بدل شود تا بتوانیم ویژگی های فرهنگی خود را با آن پشتوانه قدیم و قویم، و رسوم و آداب وآئین ها، توامان رنگارنگی اقلیم واقوام ایرانی، با هنر، صنعت مد ولباس بیامیزیم ومحصولی بایسته رقم بزنیم؛ اگر پیشانی این اقدامات مخاطبان کودک و نوجوان نباشند و برقراری مفاهمه و همراهی شکل نگیرد، یا فرزندانمان را بمانند خود پرورده ایم یا به قاعده ی دیگران.

کارگروه ساماندهی مد و لباس (در معاونت هنری وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی) می کوشد تا به تکلیف خود، میاندار آگاهی باشد برای تجمیع داده ها و نظرها و بیان آن درقالب بهترین الگوهای مقدور و ممکن که جشنواره و نمایشگاه حاظر نمونه کوچکی است از آن کوشش برای آنکه بر تن نوجوان عزیز و فردا ساز ایران جامه ای بنشیند که از هنر و صنعت و نگاه و منظر ایران اسلامی گواه و نشانه باشد؛ لباسی که افزون بر زیبایی حس افتخار ایرانی و غرور و عزت ملی را به پوشنده خود القا کند و او را با آراستگی به سوی فردایی روشن همراهی کند. «

نخستین جشنواره ملی طراحی لباس و طراحی پارچه کودک و نوجوان، از ۲۴ تا ۲۷ بهمن‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۲۰ و در سالن ۲ مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودک و نوجوان میزبان علاقه‌مندان است. مراسم افتتاحیه نیز در روز نخست و از ساعت ۱۶ برگزار می‌شود.