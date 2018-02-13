به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه پس از ورود به کویت در خصوص اهداف و برنامه های سفر خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کارگروه بازسازی عراق در کویت تشکیل شده و برای ما پیشرفت و ثبات عراق بسیار مهم است.

وی افزود: جمهوری اسلامی همواره در کنار مردم عراق بوده است؛ در زمان مبارزه با داعش و تکفیری ها، جمهوری اسلامی ایران در کنار عراق بوده است. در بازسازی عراق هم جمهوری اسلامی ایران از ابتدا در کنار مردم عراق بوده است و به تعهدات خود در کنفرانس قبلی بازسازی عراق کاملا عمل کرده است.

ظریف با بیان اینکه جمهوری اسلامی قرار بود که در حوزه انرژی کمک بکند، گفت: هم در حوزه گاز ما کمک کردیم و هم در حوزه برق. همین طور بخش خصوصی جمهوری اسلامی بویژه در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی بسیار فعال بوده است. کمترین کشوری در این حوزه فعالیت می کرد.

وزیر امورخارجه در ادامه افزود: شرکت های راهسازی جمهوری اسلامی و سایر شرکت ها در حوزه نیروگاهی در عراق فعال بودند. در حوزه آب، شرکت های جمهوری اسلامی فعال بودند و لذا ما دارای مزیت نسبی برای بازسازی عراق بودیم.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی ما آمادگی دارد در بازسازی عراق نقش فعال داشته باشد، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران بر این است که هم دولتی و هم با حمایت از بخش خصوصی این اقدامات را انجام دهد.

ظریف در خصوص باقی برنامه های سفر خود تصریح کرد: اگر فرصتی بشود با برخی شخصیت ها، مقامات کویت، مقامات عراقی و احتمالا خانم موگرینی دیدار خواهیم داشت. با توجه به سفری که باید همراه رئیس جمهور باشم این سفر کوتاه خواهد بود.

ظریف در خصوص پیشنهادش برای مجمع گفت‌وگوهای منطقه ای گفت: این پیشنهادها به سال ۱۳۶۵ و نامه آقای ولایتی به دبیر کل سازمان ملل باز می‌گردد که در اوج جنگ نفتکشها بود و این موضع پایدار جمهوری اسلامی بوده که این منطقه هیچگاه روی امنیت و آرامش را بدون همکاری میان کشورهای منطقه نخواهد دید.