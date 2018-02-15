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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

بیمارستان بقیه الله برای اولین بار میزبان چهارقلوها شد

بیمارستان بقیه الله برای اولین بار میزبان چهارقلوها شد

بیمارستان بقیه الله برای اولین بار میزبان چهارقلوهایی شد که روز گذشته به دنیا آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روز گذشته مادر ۲۸ساله ای با تلاش و کوشش متخصصان زنان و زایمان بیمارستان بقیه الله زایمان کرد و صاحب چهارقلو شد.

تیم متخصصان این بیمارستان متشکل از گروه جراحی ، بیهوشی و اطفال است که دکتر بنفشه محسنی رجایی متخصص زایمان ، دکتر اقدس آقایی متخصص بیهوشی و دکتر امیر سالاری و دکتر ترکمن از اعضای این تیم بودند.

چهارقلوها ۲فرزند پسر و ۲ فرزند دختر هستند.
 
زایمان چهارقلوها دراین بیمارستان برای اولین بار اتفاق افتاده و در حال حاضر مادر و چهار کودک در سلامت کامل بسر می برند.

این مادر دارای یک فرزند چهارساله نیز هست.

کد مطلب 4228755
حبیب احسنی پور

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