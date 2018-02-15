بیمارستان بقیه الله برای اولین بار میزبان چهارقلوها شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، روز گذشته مادر ۲۸ساله ای با تلاش و کوشش متخصصان زنان و زایمان بیمارستان بقیه الله زایمان کرد و صاحب چهارقلو شد.

تیم متخصصان این بیمارستان متشکل از گروه جراحی ، بیهوشی و اطفال است که دکتر بنفشه محسنی رجایی متخصص زایمان ، دکتر اقدس آقایی متخصص بیهوشی و دکتر امیر سالاری و دکتر ترکمن از اعضای این تیم بودند.

چهارقلوها ۲فرزند پسر و ۲ فرزند دختر هستند.



زایمان چهارقلوها دراین بیمارستان برای اولین بار اتفاق افتاده و در حال حاضر مادر و چهار کودک در سلامت کامل بسر می برند.

این مادر دارای یک فرزند چهارساله نیز هست.