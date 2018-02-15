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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۳۴

دیدار معوقه هفته ششم لیگ برتر فوتبال؛

شکست فولاد مقابل شاگردان مجید جلالی

شکست فولاد مقابل شاگردان مجید جلالی

دیدار معوقه هفته ششم لیگ برتر فوتبال در اهواز برگزار شد تا شاگردان مجید جلالی بتوانند پس از مدتها فولاد خوزستان را در لیگ برتر شکست دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساعت ۱۵:۳۰ امروز پنجشنبه با قضاوت حمید حاج ملک در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شد.

 در این دیدار، فولاد خوستان توانست توسط میلاد بدرقه (دقیقه۴۵) در نیمه اول به گل برسد تا شاگردان سیروس پورموسوی با برد به رختکن بروند. اما در نیمه دوم، سهم شاگردان مجید جلالی دو گل بود که توسط مهدی شیری (دقیقه ۵۳) و مرتضی آقاخان (دقیقه ۸۹) بود تا تلاش های بازیکنان فولاد خوزستان در نیمه دوم جواب ندهد و شاگردان پورموسوی پس از مدتها طعم باخت را تجربه کنند.

پیکان تهران با این پیروزی، ۳۵ امتیازی شد و در رده هفتم قرار گرفت. همچنین فولاد خوزستان ۳۸ امتیازی ماند تا در رده سوم جدول جا خوش کند.

کد مطلب 4228810
مهدی مرتضویان

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