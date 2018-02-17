سقف درآمدی بودجه عمومی دولت در سال ۹۷ بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه به پایان رسید , سقف درآمدی لایحه عمومی بودجه در سال ۹۷ تعیین شد.

بر این اساس منابع عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر ۴ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۶۰۴ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال شامل: ۱-منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ۸۶۱ هزار و ۸۶۶ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال ۲-درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر ۵۷۰ هزار و ۷۳۸ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال است.

بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز در بخش درآمدی قرائت نشد.

نمایندگان با ۱۶۵ رای موافق، ۱۳ رای مخالف، دو رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در مجلس سقف درآمدی بودجه عمومی دولت را بستند.