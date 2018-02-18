دستگیری متخلفین زنده گیری پرندگان وحشی در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاکریمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: شب گذشته محیط بانان یگان حفاظت از محیط زیست این اداره حین گشت و پایش شبانه مناطق شهرستان دماوند در منطقه شکار ممنوع «کوه سفید» موفق به دستگیری ۴ نفر متخلف که در حال زنده گیری پرندگان وحشی بودند، شدند.

وی افزود: از این متخلفین تعداد ۶ قطعه پرنده وحشی به همراه سایر ادوات زنده گیری کشف و ضبط شد.

رییس اداره محیط زیست دماوند ادامه داد: متاسفانه پرندگان وحشی در وضیعتی نامناسب در دام محصور بودند.

میرزاکریمی اضافه کرد : متخلفین برابر مقررات با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان از شهروندان درخواست کرد، در صورت مشاهده تخلفات شکار و صید مراتب را به پاسگاه های محیط بانی یا اداره محیط زیست اطلاع دهند.

بر اساس این گزارش، منطقه شکار ممنوع «کوه سفید» با مساحت بیش از ۹۸ هزار هکتار از بهمن ۱۳۸۴ به عنوان منطقه شکار ممنوع معرفی شده است.

این منطقه در استان‌های تهران و سمنان قرار داشته و بخشی از شهرستان دماوند را در بر می‌گیرد.

عمده حیات وحش این منطقه شغال، گرگ، قوچ و میش، کبک، تیهو و … است. و از رودخانه‌های مهم آن می‌توان به رودخانه «دواب» و «شاه بلاغی» اشاره کرد.